'Juego de Tronos': Blanca Suárez desvela el personaje de la serie de HBO que pudo haber interpretado

'Juego de Tronos' tenía multitud de personajes importantes y parte de la serie de HBO se rodó en España, por lo que a nadie le habría extrañado que más intérpretes nacidos en nuestro país -Oona Chaplin dio vida a Talisa- hubiese tenido un papel destacado en la misma. De hecho, Blanca Suárez ha desvelado que se presentó al casting para dar vida a uno de los personajes con más presencia en las últimas temporadas.

La actriz aprovechó su paso por 'El hormiguero' para promocionar el próximo estreno de la película 'El verano que vivimos', cuyo lanzamiento ha sido finalmente aplazado hasta el 4 de diciembre, para contar varias anécdotas sobre su carrera. Entre ellas destacó el dato de que aspiró a dar vida a Missandei en la serie de HBO basada en las novelas de George R.R. Martin.

Eso sí, Suárez no supo hasta qué punto pudo estar cerca de ser la elegida en lugar de Nathalie Emmanuel, ya que ella misma aclaró que "igual yo era una de las 500.000 personas alrededor del mundo a las que les hicieron prueba". Por mucho que Trancas y Barrancas asegurasen que quedó en segunda posición, me da que si no supo nada más es que no tardaron mucho en descartarla.

Recordemos que Missandei apareció por primera vez al inicio de la tercera temporada de 'Juego de Tronos' emitido en 2013. Por aquel entonces fue cuando Suárez concluyó su participación en 'El barco' y todavía pasarían cuatro años hasta que arrancó 'Las chicas del cable'.