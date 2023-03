Keanu Reeves odia esta película que hizo justo después de 'Matrix': es el mayor error involuntario de su carrera y echó pestes de ella en cuanto pudo

La carrera de Keanu Reeves pasa por una segunda juventud actualmente y ya podemos disfrutar de la estupenda 'John Wick 4' en nuestros cines más cercanos. El actor ha hecho gala en todo momento de una simpatía incuestionable, pero en su filmografía hay una película que todavía le escuece tener que haber hecho, ya que un amigo le traicionó para que no le quedase otra que rodarla contra su voluntad.

Traicionado por un amigo

La película que tanto odia Reeves es 'Juego asesino', la cual rodó muy poco después de que 'Matrix' arrasara en las taquillas de todo el mundo y se convirtiera en un hito del cine de ciencia ficción. El también protagonista de 'Speed: Máxima potencia' había aceptado hacer una breve aparición en ella como un favor a Joe Charbanic, amigo suyo por aquel entonces, en buena medida porque formaba parte del equipo que acompañó a su banda Dogstar en muchos conciertos.

El motivo de ese favor estaba en que así Chabarnic iba a tenerlo más sencillo para conseguir la financiación necesaria para sacarla adelante, y precisamente ahí estuvo el problema. La presencia de Reeves llevó a que se consiguieran reunir 30 millones de dólares, pero con la promesa de que su participación iba a ser mucho mayor a la inicialmente prevista.

Cuando se enteró de eso, Reeves se vio en una encrucijada, ya que su equipo legal le aseguró que podía meterse en un problema si rompía el acuerdo verbal que había dado a Chabarnic. Eso llevó a que al actor no le quedase otra que tragarse el orgullo y aceptar aparecer en 'Juego asesino', pero más problemas le esperaban a la vuelta de la esquina.

Reeves descubrió poco después que James Spader y Marisa Tomei iban a cobrar mucho más que él por sus apariciones en la película, ya que parte de ese favor que había prometido a Chabarnic conllevaba ganar el sueldo mínimo permitido por el sindicado de actores. Para que las cosas no se complicasen aún más, Universal llegó a un acuerdo con Reeves que llevó a que este escándalo tardase un poco más en salir a la luz.

El estudio aceptó elevar el sueldo de Reeves por los 11 días que estuvo rodando 'Juego asesino' y a cambio se comprometió a reducir su presencia en la campaña promocional y a que el actor no participase en entrevista alguna coincidiendo con su llegada a los cines. A cambio, Reeves se comprometió a no decir nada sobre lo sucedido hasta un año después de su lanzamiento en salas. Una vez pasado el plazo, no dudó en rajar sobre ella y comentar qué había sucedido realmente:

El guion nunca me pareció interesante, pero un amigo mío falsificó mi firma en el acuerdo. No podía demostrar que lo había hecho y no quería que me demandaran, así que no tuve más remedio que hacer la película.

'Juego asesino' acabó siendo una decepción en taquilla -su presupuesto final fue de 33 millones de dólares por el aumento en el salario de Reeves y tuvo unos ingresos mundiales de 47 millones- y fue destrozada sin piedad por la crítica. Chabarnic no volvió a dirigir película alguna y la carrera de Reeves siguió adelante como si nada.

En Espinof | Keanu Reeves elige las 18 películas que todo el mundo debería haber visto: de 'Los siete samurais' a 'The Neon Demon'