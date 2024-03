Kirsten Dunst desvela lo que más le molestó en el rodaje de 'Spider-Man' y explica por qué no ha actuado más. "Ha sido duro porque necesito alimentarme"

Desde que en 2021 Kirsten Dunst fuera nominada a todos los premios por la estupenda 'El poder del perro', prácticamente no hemos vuelto a saber de ella. Al menos hasta dentro de unos días, cuando vuelva con 'Civil War' con un papel muy distinto al que nos tiene acostumbrados. Y ha dado sus motivos para este parón de dos años: básicamente, todo lo que le han ofrecido era el papel de la cinta de Jane Campion una y otra vez.

Dunst stop believing

La estrella ha dicho a la revista Marie Claire que "cada papel que me ofrecían era el de la madre triste". Vamos, que después de 35 años de carrera (debutó a los 7 años con 'Entrevista con el vampiro'), la actriz acabó encasillada a modo de dudoso premio por hacerlo bien. Y claro, en estos dos años se ha preocupado por otra cosa: la maternidad.

"Siendo honesta, ha sido duro para mí... porque necesito alimentarme. La parte más dura es ser madre y... sentir que no tengo nada para mí misma. Eso le pasa a todas las madres, no solo a mí. Definitivamente hay menos papeles buenos para mujeres de mi edad. Por eso hice Civil War."

Al respecto, Kirsten Dunst ha recordado algo que le ocurrió durante el rodaje de 'Spider-man' (2000) y el motivo por el que hoy en día no se arrepiente de levantar la voz en un plató si algo le incomoda: "Era una broma, pero me llamaban girly-girl [una mujer muy femenina] por el walkie-talkie. 'Necesitamos a girly-girl'. Pero nunca dije nada como: 'No me llames eso'. No decías nada. Simplemente lo encajabas". Los tiempos cambian, pero ser una actriz en Hollywood nunca es fácil.

