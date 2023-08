"Le decía que iba a ayudarme, pero no quiso hacerlo". Pom Klementieff desvela la línea roja de Tom Cruise rodando escenas de combate en 'Misión imposible 7'

Tom Cruise está dispuesto a hacer cualquier cosa —y no me refiero a alimentarse de cosas extrañas, que os veo venir—, saltar desde aviones, despegar enganchado a un avión, promocionar una película de pie en una avioneta que surca el cielo a toda velocidad... Aunque aquí veamos un patrón algo preocupante con el tema de la aviación, hemos visto al actor jugarse el tipo de mil y una formas en la saga 'Misión: Imposible', pero hay una línea roja que no ha querido cruzar.

Líneas rojas

Según contó a EW Pom Klementieff, que ha participado en la fantástica 'Misión imposible: Sentencia mortal, parte 1' dando vida a la implacable Paris, el bueno de Tom se negó en rotundo a darle una patada en el estómago durante una escena de combate que compartían. La actriz hubiese agradecido el gesto para vender mejor la acción, pero su partenaire descartó totalmente la idea.

"Le dije una y otra vez que me diese una patada aquí. Estaba apretando los abdominales. [Le dije] 'Puedes hacerlo'. Él estaba en plan, 'No, no, no, no, no'. Y yo le decía, '¡Pero me va a ayudar!', pero no iba a hacerlo".

Pero la negativa de Cruise no estuvo reñida con que Klementieff disfrutase plenamente del rodaje de 'Misión imposible 7'. La actriz recuerda con especial entusiasmo la descomunal secuencia en la que persigue a bordo de un Humvee al protagonista y a Hailey Atwell, que escapan en un Fiat 500 diminutos, por las calles de Roma.

"Me divertí mucho filmando esta escena. Fue muy especial estar en Roma para el rodaje. Filmamos durante la pandemia de COVID, así que tuvimos mucha suerte de estar aquí. Traté de no reír demasiado porque me estaba divirtiendo mucho en el coche siguiendo al Fiat".

Si aún no sabes de lo que habla Pom Klementieff y quieres comprobar de primera mano de lo que va la cosa, puedes ver 'Misión imposible: Sentencia mortal, parte 1' en cines desde el pasado 12 de julio.

