'Liga de la Justicia': Darkseid está en el montaje extendido de Zack Snyder que llegará a HBO Max

Aún no he terminado de digerir la tremenda alegría que me ha dado el anuncio del lanzamiento oficial del 'Snyder Cut', pero las noticias sobre el ansiado montaje del director de 'Liga de la Justicia' continúan llegando con cuentagotas para ponernos los dientes largos; siendo la última de ellas la relacionada con el gran villano de la función, que terminó siendo descartado de la versión estrenada en cines del largometraje de DC.

Después de que The Hollywood Reporter dejase caer que Darkseid haría acto de presencia en 'Zack Snyder's Justice League' —este es el título oficial—, el actor Ray Porter ha confirmado en Twitter que fue el encargado de dar vida al supervillano de Detective Comics. Todo parece apuntar a que el personaje hará acto de presencia en HBO Max.

A pesar de que fuese su subordinado Steppenwolf quien terminó dando vida al principal antagonista en la 'Liga de la Justicia' de 2017, Snyder concibió el proyecto considerando a Darkseid como un elemento clave para desarrollar la historia y el DC Extended Universe. En el universo compartido, el conocido como Jefe del lado oscuro fue quien asesinó a Lois Lane, desatando de este modo el mundo que puede verse en la secuencia conocida como 'Knightmare' que vimos en 'Batman v Superman'.

That said, and because I’ve been given permission...

Hi, I’m Ray. I played Darkseid in Zack Snyder’s “Justice League”.

There. It’s out now.