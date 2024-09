Margot Robbie y Jacob Elordi se pasan al cine de tacitas. En marcha una nueva adaptación de 'Cumbres borrascosas' con la directora de 'Saltburn'

Después de cabrear a muchos señoros con su estimable debut 'Una joven prometedora' y tras convertir su desmadrada 'Saltburn' en un fenómeno viral que revivió la pegadiza 'Murder on the Dancefloor' de Sophie Ellis-Bextor, Emerald Fennell ya trabaja en su nueva película. Teniendo en cuenta estos precedentes, lo que tiene entre manos, al menos yo, no lo veía venir en absoluto.

Tacitas a la Fennell

Según informa Deadline en exclusiva, la cineasta ya ha puesto en marcha una adaptación de 'Cumbres borrascosas' de Emily Brontë, la novela publicada en 1850 y trasladada tanto a la gran como a la pequeña pantalla en infinidad de ocasiones, siendo la primera de ellas la cinta homónima de 1939 dirigida por William Wyler.

Además del punto de vista que pueda aportar la siempre interesante Fennell a la historia original, que gira en torno al trágico romance entre Catherine, la hija de una familia pudiente, y Heatcliff, un campesino adoptado por el clan, el largometraje promete encontrar su principal reclamo en su reparto. Y es que la gente de MRC —estudio responsable de hitazos como 'American Fiction' o la catódica 'Poker Face'— no ha escatimado en estrellas.

Nada menos que Margot Robbie y Jacob Elordi serán los encargados de encarnar a Catherine y Heatcliff en una cinta que actualmente se encuentra en fase de preproducción y cuyo rodaje se espera que arranque en el Reino Unido a lo largo del próximo 2025. Por supuesto, no hay una fecha de estreno sobre la mesa, pero dependiendo de los avances en los preparativos podríamos hablar de un lanzamiento navideño para caldear la temporada de premios.

Veremos qué sale de todo esto pero, por el momento, todo el interés del mundo. Nunca hay suficiente cine de tacitas.

