"Me duele el corazón por aquella chica de 22 años": America Ferrera se sentió muy insegura cuando ganó su Emmy por 'Ugly Betty'

De todas las versiones internacionales que se hicieron de la popularísima telenovela 'Yo soy Betty, la Fea', la que más ha calado con el tiempo es sin duda la versión norteamericana realizada por la ABC. De ello tiene bastante culpa su protagonista, la encantadora America Ferrera, quien también estuvo muy bien acompañada por un buen reparto secundario y astutos guiones desde el principio.

La premisa de pez fuera del agua de la joven e introvertida Betty en este mundo de tiburones de la moda conquistó al jurado de los Emmy, y con solo su primera temporada y a los 22 años America Ferrera ya ganó su primer premio. Y eso que la competencia no era nada desdeñable, actrices asentadas de la comedia como Tina Fey o Julia Louis-Dreyfus también estaban nominadas aquel año.

La victoria fue amarga sin embargo para America Ferrera, que con el tiempo ha admitido que no llegó a disfrutarla y que incluso muchos años más tarde le seguía costando volver a ver ese momento. Las razones las dio en una conversación que tuvo en 2020 con ET Canadá.

"Cuando gané el Emmy... no me atrevo a volver a verlo porque lo único que recuerdo de estar en ese escenario aceptando ese Emmy fue la sensación de que nadie en la sala pensaba que me lo merecía. Y eso es una pena. 'Realmente no se lo merece. ¿Qué hace realmente en ese papel? Ese papel no es lo bastante interesante, no es lo bastante oscuro, no es lo bastante atrevido’. Ya sabes, toda esa mierda de: 'Oh, lo ha conseguido porque es una buena historia, no porque se lo merezca'".

Se mantiene como su único Emmy

Esa inseguridad no era infundada. Ferrera admitió que había gente en su entorno que la hacían sentirse así. La poca experiencia en su carrera unida a su juventud eran un cóctel explosivo para pensar que no pintaba nada en aquel lugar. "Cuando recuerdo aquella época, me duele el corazón por aquella chica de 22 años, que no llegó a disfrutar realmente de esos momentos".

Una de las peores sensaciones era la de sentir que la fama estaba empezando a afectar a sus relaciones personales, incluyendo la que tenía con su pareja (ahora su marido, Ryan Piers Williams), ya que podían pasar muy poco tiempo juntos. America solo volvería a estar nominada una segunda vez al año siguiente, pero en aquel caso no lo ganaría. Podemos intuir que aquello sería un alivio para ella en el momento.

Pese a algunos roles en cine su trabajo principal siguió estando en televisión, con un rol incluso más longevo como fue el de Amy en 'Superstore'. Su rol más reciente como Gloria en 'Barbie' le ganó además la nominación al Oscar. Ferrera también quiso dejar claro que pese a todo tiene un gran amor por 'Ugly Betty', la serie, el resto del reparto y su personaje, y defendió lo necesario que era el papel en la cultura del momento: "Tengo la sensación de que va a hablar con tanta fuerza a tanta gente, incluida yo misma... Me encantó cada momento de Betty".

En Espinof | La telenovela más exitosa de la historia de la televisión vuelve 23 años después. Amazon Prime Video desvela el tráiler oficial de 'Betty la fea, la historia continúa'

En Espinof | Las 19 series de Netflix mejor valoradas por la crítica