La otra adaptación estadounidense de 'Betty la fea' que llegó tarde y no supo adaptarse a los tiempos

Antes de que se confirmase el esperado regreso del reparto original en forma de la secuela con 'Betty la fea: la historia continúa', los fans llevaban muchos años sin escuchar ese nombre en televisión. La novela original de Fernando Gaitán salió a finales de los 90 y durante los 2000 fueron llegando todo tipo de adaptaciones internacionales.

Cada una de estas adaptaba la premisa a las particularidades de cada mercado, y estaba llena de localismos. No fue hasta la llegada de 'Ugly Betty' protagonizada por America Ferrera cuando para muchos se llegó al que, junto con la serie original colombiana, podría ser el nuevo estándar de calidad. Hasta su final en 2010, esta versión en inglés supo mantener la esencia de la premisa original a la vez que le daba una nueva sensibilidad.

Cuando todo el mundo estaba contento con seguir inmersos en la nostalgia y simplemente visionar reposiciones de su telenovela favorita, la sorpresa llega cuando en 2019 se estrena 'Betty en NY'. Siguiendo la estela de la de America Ferrara, esta nueva versión también se ambientaba en Nueva York, era un regreso al espíritu más telenovelesco y seguía bastante a rajatabla el arco tradicional del personaje. Emitida por Telemundo, la serie volvía a sus raíces también por el uso de la lengua española.

Veinte años tarde

Las expectativas estaban muy altas con esta. ¿Cómo se justificaba esta adaptación tardía? ¿Qué pinta tenía una historia de Betty a punto de entrar en una nueva década, y tras la actualización que supuso 'Ugly Betty'? La respuesta era… más o menos igual que todas las demás. La serie no tardó en encontrarse con opiniones negativas, algunas decían que la serie parecía ambientarse en una burbuja, una en la que por alguna razón todos en Nueva York hablaban español, una que ignoraba el #MeToo (en boca de todos en aquel momento) y que seguía normalizando el abuso laboral.

En La Silla Rota lo llamaron un "compendio fast food de la miseria humana legitimada". "¿Necesitamos otra Betty, la Fea?" Se preguntaba también la columnista Concepción de León en otro artículo muy relevante del momento para The New York Times. No se escapa para nadie el pensamiento de que, por disfrutable que sea, la premisa de Betty es una ya anticuada, y aunque fuera aceptable que fuera veinte años atrás, es extraño lanzar una serie en 2019 haciendo como que nada de esto forma parte del discurso social.

La realidad es que pese a la recepción crítica la serie gozó de buena audiencia en su estreno, y se mantuvo en buena forma hasta que su final (123 episodios más tarde) tuviera récord de audiencias. En redes, los espectadores también tienen un gran recuerdo de ella, con algunos comparándola favorablemente con la original y 'Ugly Betty', u otros admitiendo que se trataba de un placer culpable. Entre los comentarios negativos más repetidos está el encontrar acusada la diferencia de edad entre Betty y Armando en esta adaptación, que añade un componente de poder algo nebuloso.

Pero la ilusión inicial no parece haber perdurado en el tiempo. El verano de 2023 empezó la reposición de ‘Betty en NY’ en Telemundo, para tratar de remontar una etapa de sequía de audiencia. Lo cierto es que no lo consiguió, quizás por su presencia en Netflix en aquellos momentos, pero esa última adaptación no consiguió conquistar a su público como sí parecía haberlo hecho en 2019. Todo tiene su momento y su lugar.

