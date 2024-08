"Me ha roto el corazón". Jonathan Majors, destruido después de que Marvel decidiera sustituir a Kang por el Doctor Muerte de Robert Downey Jr

El plan estaba claro. Después de anticipar la llegada de Thanos durante varias escenas post-créditos, era el turno de hacerlo con otro villano pero a lo grande: convirtiéndole en el villano central de varias películas y series Marvel hasta que el público se muriera de ganas de ver cómo vencen a todas sus versiones multiversales. Kang sorprendió en el final de la primera temporada de 'Loki', decepcionó en 'Ant-Man y la Avispa: Quantumania' y tras el final de 'Loki' nunca tendrá una redención. Y a Jonathan Majors no le ha gustado un pelo.

Poderoso caballero es Doom Dinero

Y es que la noticia de que Robert Downey Jr será el Doctor Muerte en la quinta película de 'Vengadores' ha tirado definitivamente a Majors (y, por tanto, a Kang) al bordillo. Algo esperable, desde luego, después de ser condenado por acoso y agresión a su pareja del momento. Ahora, el actor ha hablado con TMZ y ha señalado que este giro de los acontecimientos no le ha sentado nada bien.

Sí, me ha roto el corazón, claro. Adoro a Kang. El Doctor Muerte es increíble, eso sí. Creo que es justo que el señor Downey sea y haya sido recibido con paciencia, curiosidad y amor... y se le permita trabajar en su arte y ser creativo a ese nivel. Yo no tuve eso.

Creo que esto no sorprenderá a nadie, pero Majors se muere de ganas de volver al UCM, especialmente dado que no ha vuelto a un set de rodaje desde el final de 'Creed III' y su película 'Magazine dreams' no tiene visos de estrenarse jamás. "¡Joder, sí! ¡Joder, sí! Le amo. Amo a Kang. Si es lo que los fans quieren, y lo que Marvel quiere, vamos a hacerlo. Joder, sí". Spoiler: desde luego, ha quedado claro que no es lo que Marvel quiere.

