"El papel de madre me parecía muy limitante". Judy Greer rechazó ser Claire Dunphy, pero aportó su granito de arena a 'Modern Family'

Después de once temporadas —que se dice pronto—, es tremendamente complicado, por no decir imposible, imaginar a Claire Dunphy encarnada por otra actriz que no sea Julie Bowen. Pero, como suele ocurrir, el papel en la fantástica sitcom 'Modern Family' tuvo diferentes candidatas sobre la mesa, incluyendo a una Judy Greer que descartó automáticamente hacer tan siquiera la audición.

Muy poco familiar

Tal y como ha confesado en el podcast 'Dinner's on Me', presentado por Jesse Tyler Ferguson —que, curiosamente, interpretó a Mitchell Pritchett, hermano de Claire, en la serie—, la actriz, que por aquél entonces estaba en su treintena, consideró que no estaba preparada para interpretar a una madre, subrayando que "ni siquiera quería tener hijos, ni era algo que estuviera considerando".

A su situación personal hay que añadir la perspectiva de Greer sobre las diferencias entre el impacto de un papel en un largometraje o en una serie de televisión que terminó extendiéndose durante más de una década.

“En una película, la gente lo ve y luego lo olvida. En una serie de televisión, es como: eres una madre. Y ya está. Pensé: Creo que no voy a hacer el casting. Estaba muy dividida al respecto, pero obviamente terminé no haciéndolo. ¿Quién sabe si siquiera habría conseguido el papel? Sólo pensé: No sé si quiero ser la madre de América todavía".

Finalmente, la naturaleza del rol y las obligaciones contractuales de una producción televisiva de varias temporadas terminaron enterrando la idea de dar vida a Claire.

"Me parecía un papel muy limitante en comparación con lo que ya estaba haciendo. Y además del tema de cómo te perciben como actriz, también está el estilo de vida. Pensé: Bueno, me gusta viajar mucho, me gusta hacer todas estas películas, me gusta ir a muchos lugares y conocer a mucha gente".

Eso sí, Judy Greer aportó su pequeño granito de arena a 'Modern Family' interpretando a Denise, la exnovia de Phil Dunphy en la primera temporada. Fue la casi-madre de América.

