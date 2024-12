El mejor regalo de Navidad para Keanu Reeves. El Rolex que le robaron en su casa ha aparecido en Chile

El curso cinematográfico 2024 está a punto de terminar con datos poco halagüeños para unos cines españoles que han visto mermar su asistencia respecto al ejercicio anterior por primera vez desde que la pandemia lo puso todo patas arriba. Pero en estas fechas navideñas sólo debería haber lugar para la esperanza, las cosas bonitas y las verdaderamente importantes, como que Keanu Reeves ha recuperado un Rolex que le robaron hace justo un año.

Milagro navideño

Tras finalizar el rodaje de 'John Wick 4', el bueno de Keanu decidió obsequiar a los especialistas que se jugaron el tipo en el largometraje con una serie de relojes Rolex Submariner, valorados cada uno de ellos en unos 9.000 dólares estadounidenses y grabados con la inscripción “2021, JW4, thank you, The John Wick Five".

Pues bien, a finales de 2023, el actor sufrió un robo en su domicilio de Los Ángeles en el que, entre otros bienes, se sustrajeron tres relojes de lujo que salieron de las fronteras de Estados Unidos para pegarse un buen viaje hasta Santiago de Chile. Y es que según ha informado la policía de la capital chilena, que ha colaborado con la estadounidense para resolver el caso, las pertenencias de Keanu Reeves se han recuperado en el país latinoamericano.

Entre los objetos recuperados en la operación, además de joyas procedentes de robos en cuatro viviendas diferentes, se encontró un Rolex Submariner que tenía grabado el nombre del intérprete y el mensaje que también se grabó en los relojes regalados al equipo de stunts, así como el resto de relojes de Reeves. Por el momento hay detenido un hombre de 21 años, presuntamente relacionado con el delito. Toma milagro navideño.

