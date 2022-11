La mejor película de superhéroes según Hugh Jackman es de DC y va a ser muy difícil discutir su elección

La carrera de Hugh Jackman va a estar marcada para siempre por Lobezno, un mítico personaje de Marvel que retomará una vez más en 'Deadpool 3'. Sin embargo, la película de superhéroes favorita del actor es de DC y va a ser muy difícil discutir su elección, ya que también es la de mucha gente.

La favorita de Jackman

El actor ha concedido una entrevista a Variety en la que ha repasado diferentes temas, pero la pregunta sobre cuál era su película de superhéroes favorita es la más llamativa. Allí destaca en realidad dos, una de cuando era pequeño y otra actualmente, dando la casualidad de que ambas son producciones de DC:

Creciendo la primera 'Superman'. Fue revolucionaria. La película de Richard Donner con Christopher Reeve. Y ahora voy a decir... estoy pensando en una de los Batman de Christopher Nolan. Voy a ir con 'El Caballero Oscuro'.

Curiosamente, Jackman colaboró por primera y única vez con Nolan en 'El truco final (El Prestigio)', la cinta que el aclamado cineasta realizó entre 'Batman Begins' y 'El Caballero Oscuro' y que, en mi opinión, sigue siendo la mejor película de toda su filmografía.

Obviamente, eso no tendrá nada que ver con la elección de Jackman, quien no ha tenido problemas en decantarse por una película de la competencia, o al menos seguro que así lo verán algunos espectadores. Por mi parte lo veo una elección bastante lógica, ya que 'El Caballero Oscuro' es una de las mejores películas de superhéroes de la historia y situarla en lo más alto no desentona para nada.

