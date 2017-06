Michelle Rodriguez amenaza con dejar la saga 'Fast and Furious' por su tono machista

Aprovechando que 'Fast and Furious 8' ha salido a la venta en plataformas digitales, Michelle Rodriguez ha realizado una sorprendente declaración en la que amenaza con dejar la saga. Escribió esto en su cuenta de Instagram: "Espero que decidan mostrar algo de amor a las mujeres de la franquicia en la siguiente, o pueda que simplemente tenga que decir adiós a una amada franquicia".

Rodriguez interpretó a "Letty" en cinco de las ocho películas que hasta ahora forman la saga liderada por Vin Diesel. Curiosamente, Letty fue dada por muerta en la cuarta entrega pero fue "resucitada" en la posterior secuela, una jugada que ya forma parte de las locuras permitidas y aplaudidas por los fans de la franquicia. Lo raro es que la actriz pida ahora, de cara a 'Fast and Furious 9', más amor para las mujeres...

F8 is out digitally today, I hope they decide to show some love to the women of the franchise on the next one. Or I just might have to say goodbye to a loved franchise. It's been a good ride & Im grateful for the opportunity the fans & studio have provided over the years... One Love 🤘🏼❤️🤗🙏🦄✨🌍🙊🤔 Una publicación compartida de Michelle Rodriguez (@mrodofficial) el 27 de Jun de 2017 a la(s) 8:43 PDT

Hace un mes, Michelle Rodriguez ya expresó su preocupación por el tono machista de 'Fast And Furious'. En una entrevista para EntertainmentWeekly dijo que tenía un "rollo macho de los 90" que si bien estaba justificado al principio porque retrataba un "violento mundo criminal", su esperanza era que la saga evolucionara. Cosa que no ha ocurrido, dice ella, por razones como el éxito en China, donde "la gran mayoría de la población son chicos".

"A fin de cuentas, ¿qué mensaje estamos enviando para las mujeres ahí fuera? Me agobia mucho, especialmente en el entorno en el que trabajo, dominado por lo masculino."

'Fast and Furious 8' ('The Fate of the Furious', 2017) recaudó 1.238 millones de dólares en todo el mundo, convirtiéndose en la 11ª película más taquillera de la historia. Quizá soy muy desconfiado pero apostaría que Rodriguez está presionando para conseguir una mayor porción de la tarta antes de firmar por la novena entrega. O eso, o no había visto ninguna película de la franquicia hasta ahora. ¿Qué opinas?