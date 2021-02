El mito de Marilyn Manson en 'Aquellos maravillosos años': toda la verdad detrás de una de las leyendas urbanas más extendidas de Hollywood

El cantante Marilyn Manson ha estado últimamente de primerísima actualidad por las acusaciones de abusos que ha recibido. Eso le ha hecho perder varios trabajos y su futuro se presenta de lo más complicado, pero seguro que ni siquiera entonces se conseguirá acallar por completo la leyenda urbana de que él dio vida a uno de los protagonistas de la celebrada serie 'Aquellos maravillosos años'.

La leyenda urbana y sus orígenes

A estas alturas cuesta creer que nadie haya oído en algún momento que Manson interpretó a Paul, el mejor amigo del protagonista de 'Aquellos maravillosos años'. El relativo parecido físico entre ambos unido al hecho de que Josh Saviano, el actor que realmente interpretó a dicho personaje, básicamente desapareció tras la finalización de la serie ayudaron a impulsar una teoría que empezó a circular en 1994, apenas un año después del final de la serie.

El propio Saviano recordaba en una entrevista concedida a Yahoo cuándo empezó a circular esta leyenda urbana: "Creo que fue uno de los primeros rumores de Internet, porque fue en 1994. Internet estaba empezando a volverse mainstream, sobre todo en los campus universitarios. Era el momento perfecto y la tormenta perfecta".

Tengamos en cuenta que Saviano decidió centrarse en sus estudios tras completar su participación en 'Aquellos maravillosos años'. De hecho, desde el final de esa serie solamente ha vuelto a ejercer como actor en tres episodios de 'Ley y Orden: Unidad de víctimas especiales' emitidos entre 2014 y 2016. En paralelo a ello, Manson lanzaba 'Portrait of an American Family', su primer álbum, en 1994.

No era la primera vez que surgía un rumor en esa línea -también llegó a decirse que Madonna fue quien dio vida a Tabitha en 'Embrujada'- ni el primero que concedía a Manson una identidad que no era la suya -por esa época también se especuló con que había interpretado al personaje de Kevin Owens en 'Mr. Belvedere'-, pero la idea que realmente cuajó fue su ficticia presencia en 'Aquellos maravillosos años'.

La reacción de Saviano (y de Manson)

Fue Danica McKellar, su compañera de reparto en 'Aquellos maravillosos años', quien le informó de lo que estaba pasando y así resumía él mismo su reacción: "Me pareció cómico. Ver todo esa creatividad e imaginación de algunas personas es muy interesante. No me molestó, ni me ofende. Me lo tomo como una broma".

En su momento, Saviano llegó a considerar hacer lo posible por aparecer en el escenario durante un concierto que el propio Manson daba cerca de su universidad, pero acabó descartándolo, permitiendo así que le bola no dejase de crecer y el bulo se extendiera cada vez más. Que el propio Manson debutase como actor en 1997 con un pequeño papel en 'Carretera perdida' y desde entonces haya vuelto a ejercer como tal de forma esporádica también ayudó a mantenerlo vigente.

De hecho, se extendió tanto que acabó llegando a oídos del propio Manson, quien también se tomó el tema con humor, tal y como desveló Fred Savage, el gran protagonista de 'Aquellos maravillosos años':

Le conocía una vez. Vino y me dijo "¿Sabes? Trabajamos juntos" y yo le respondí "Lo sé".

En conclusión

Y es que esta leyenda urbana se benefició de un momento en el que era mucho más difícil contrastar la información y ha seguido circulando por ahí pese a que es muy sencillo comprobar que es falso. Basta con saber que el nombre real de Marilyn Manson es Brian Hugh Warner y que nació en 1969 cuando Saviano lo hizo en 1976. Solamente con esa diferencia de edad, muy notable cuando se es un niño, queda claro que sencillamente esta loca teoría es mentira.