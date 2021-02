Muere Christopher Plummer: el capitán Von Trapp de 'Sonrisas y lágrimas' y ganador del Óscar por 'Beginners' tenía 91 años

El actor Christopher Plummer, recordado por haber dado vida al capitán Von Trapp en 'Sonrisas y lágrimas' y por haber ganado recientemente el Óscar de mejor actor secundario gracias a su participación en 'Beginners (Principiantes)', ha muerto a los 91 años de edad, según ha confirmado sus propios familiares.

Plummer era también un intérprete muy respetado en el mundo del teatro, donde comenzó su carrera como actor, llegando a ganar en dos ocasiones el prestigioso premio Tony. De hecho, apenas contaba con experiencia en la gran pantalla -en televisión sí fue bastante participativo durante los años 50- cuando se le fichó para el papel en 'Sonrisas y lágrimas' que marcaría su carrera.

Un actor incansable

Posteriormente pudimos verle en títulos tan recordados como 'El hombre que pudo reinar', 'Asesinato por decreto', 'Dos sabuesos despistados', 'Star Trek VI: Aquel país desconocido', 'Malcolm X', '12 monos', 'El dilema', 'La búsqueda' o 'Syriana'.

En 2012 hizo historia al convertirse en el ganador del Óscar más veterano por 'Beginners'. Como actor sigue siéndolo, pero años después James Ivory superaría su marca con el galardón de mejor guion adaptado por 'Call Me By Your Name'. Eso sí, 2018 volvió a hacer historia con 'Todo el dinero del mundo' al convertirse en el nominado más longevo de toda la historia de estos premios.

La última vez que vimos a Plummer fue en la estupenda 'Puñales por la espalda', pero siguió trabajando, ya que estaba previsto que pusiera su voz a un personaje en la cinta animada 'Heroes of the Golden Mask', desconociéndose si llegó a completar su parte antes de morir.

Su representante Lou Pitt ha compartido el siguiente mensaje con Deadline para confirmar la triste noticia:

Chris era un hombre extraordinario que amaba y respetaba profundamente su profesión con excelentes modales a la vieja usanza, un humor crítico y musicalidad en sus palabras. Era un tesoro nacional profundamente orgulloso de sus raíces canadienses. A través de su arte y humanidad, llegó a nuestros corazones y su legendaria vida permanecerá en el tiempo. Estará para siempre con nosotros.

Descanse en paz.