Muere George Segal: el abuelo de 'Los Goldberg' y nominado al Óscar por '¿Quién teme a Virginia Woolf?' tenía 87 años

Nos levantamos con una triste noticia. Ha muerto a los 87 años George Segal, incansable actor de cine y televisión al que últimamente le veíamos como Albert "Pops" Solomon en 'Los Goldberg' ('The Goldbergs'). El actor ha muerto por complicaciones debidas a una cirugía de bypass, según ha confirmado su esposa Sonia.

Nacido en Nueva York en 1934, tras estudiar en el Actor's Studio, Segal hizo una buena carrera en Broadway. En 1961 le llegaría su debut cinematográfico en 'Vivir es lo que importa' ('The Young Doctors'), tras el cual estuvo en varios papeles televisivos.

Su salto a la fama fue gracias a '¿Quién teme a Virgina Woolf?' ('Who is Afraid of Virginia Woolf?'). Su papel de Nick en la cinta de Mike Nichols fue reconocido con una nominación al Óscar a mejor actor de reparto. Gracias a ese papel le empezamos a ver más a menudo en roles protagonistas como ¿Dónde está papá?', 'Bye Bye Braverman' y 'Un diamante al rojo vivo', entre otros.

En los últimos años le hemos visto en multitud de papeles en cine y televisión. Es en este último medio el que más alegría nos ha dado, protagonizando la comedia 'Dame un respiro' en el que interpretaba al dueño de la revista, Frank Gallo. Los últimos ocho años le hemos visto en su papel de Albert Solomon en 'Los Goldberg'. El creador de la serie, Adam F. Goldberg, ha querido recordarle así:

Today we lost a legend. It was a true honor being a small part of George Segal’s amazing legacy. By pure fate, I ended up casting the perfect person to play Pops. Just like my grandfather, George was a kid at heart with a magical spark. I think these memories say it all... pic.twitter.com/D1aNZuT20e