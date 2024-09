Muere Kris Kristofferson, el icono de Hollywood y la música country que le dio dignidad a la palabra "estrella"

No importa si conoces a Kris Kristofferson por sus canciones country (se calcula que más de 450 personas han grabado temas suyos como 'Me and Bobby McGee' o 'Sunday coming down'), por sus actuaciones en películas como 'Ha nacido una estrella', 'Blade' o 'La puerta del cielo' o por las cientos de anécdotas en el star system de Hollywood que le convirtieron en un mito. Es un icono por méritos propios, una estrella de las que ya no quedan, que destacó en absolutamente todo lo que hizo. Hoy, a los 88 años, Kris Kristofferson ha muerto tras una larga enfermedad llevándose con él un pedacito del mejor Hollywood.

Hasta siempre, Kris

Kristofferson vivió mil vidas en una. Fue capitán en el ejército estadounidense, escritor de canciones, piloto de helicóptero, actor, cantante... Ganó cuatro Grammy, un Globo de Oro (por 'Ha nacido una estrella') y se convirtió en uno de los actores más respetados de la industria desde su primer papel, en la fabulosa 'La última película', de Dennis Hopper.

Desde entonces, supo compaginar su carrera de actor y de músico, con películas, además de las ya mencionadas, como 'Pat Garrett y Billy El Niño', 'Alicia ya no vive aquí', 'Bienvenido a casa', 'Lone Star' o 'El planeta de los simios' (versión Tim Burton). En 2018 se despidió de la actuación con 'Blaze', un biopic del músico de country Blaze Foley. Poco después lo haría del country, dando su último concierto dos años después en Fort Pierce (Florida).

Kristofferson era reivindicativo, y siempre creyó en las causas justas. Fue uno de los pocos que apoyó a Sinead O'Connor después de romper la foto del Papa en el 'Saturday Night Live' ("No dejes que los cabrones te destruyan", le dijo durante un abucheo del público en un concierto), perdió trabajos alegremente por apoyar a Palestina ("si es lo que hay, es lo que hay") y creía que la estrella no era solo un ente incorpóreo que debía permanecer callada, sino un sujeto activo que debía luchar por hacer un mundo mejor aprovechando su plataforma.

Dolly Parton ha dicho de él "Qué gran pérdida. Qué gran escritor. Qué gran actor. Qué gran amigo. Siempre te querré". Barbra Streisand ha recordado que "La primera vez que vi a Kris tocando en el Troubadour Club de Los Angeles supe que tenía algo especial. Sin zapatos y rasgueando su guitarra, parecía la elección perfecta para un guion que estaba desarrollando, que acabó convirtiéndose en 'Ha nacido una estrella'". Mike Flanagan, aunque no trabajó nunca con él, también le ha recordado: "Siento mucho escuchar que Kris Kristofferson ha muerto. Una carrera increíble: su brillante papel en 'Lone Star' es mi favorito". Hasta siempre, Kris. Se te echará de menos.

