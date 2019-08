Nathan Fillion se une a 'The Suicide Squad': la estrella de 'Firefly' vuelve a ponerse a las órdenes de James Gunn

Nathan Fillion y James Gunn son colegas desde hace tiempo. La estrella de 'Firefly' protagonizó la (extraordinaria) comedia de terror de Gunn, 'Slither: La plaga', en 2006. En 2010 asumió el rol del héroe sacrílego Holy Avenger en la (extraordinaria) comedia de superhéroes 'Super', y fue uno de los criminales alienígenas de la prisión de Kyln en 'Guardianes de la Galaxia'. Ahora vuelven a coincidir en 'The Suicide Squad'.

Amigos para siempre

Fillion también contó con un cameo en la secuela, pero por desgracia terminó entre los descartes de la sala de montaje. Como no podía terminar así, ahora el carismático protagonista de 'Castle' se dejará ver en la última adaptación de cómics de James Gunn.

'The Suicide Squad' contará con Nathan Fillion en un papel en la película de DC Comics y Warner Bros. Pictures, de la que todavía no sabemos si se trata de una secuela o un reboot o algún tipo de híbrido de los dos.

Tampoco se ha dado a conocer a quién interpreta el actor en la película. Fillion se une así a un reparto que ya cuenta con Margot Robbie, Viola Davis y Jai Courtney, repitiendo sus papeles como Harley Quinn, Amanda Waller y Capitán Boomerang, respectivamente.

Además de los miembros del reparto que regresan, 'The Suicide Squad' también contará con Idris Elba, aunque no está claro si será reemplazando a Will Smith como Deadshot o interpretando a un nuevo personaje.

Independientemente del personaje que interprete Fillion, su incorporación al elenco ya asegura algo divertido, sobre todo si se trata de un papel con peso y no como uno de los cameos que hace por diversión.

'The Suicide Squad' comienza su rodaje el próximo mes de septiembre y debería llegar a los cines el 6 de agosto de 2021.