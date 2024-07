"No era tan divertido". Lisa Kudrow se sincera sobre lo que más le molestaba de rodar 'Friends'

Lisa Kudrow apareció en los 236 episodios de 'Friends', uno tras otro, interpretando no solo a Phoebe sino también a su hermana, Úrsula Buffay. La serie hizo que saltara a la fama, de pronto fue conocida en todo el mundo y consiguió papeles que solo podría haber soñado antes de 1994. Sin embargo, la actriz ha revelado ahora que no todo era perfecto y durante los rodajes solía enfadarse... con el público en directo.

She's not there for you

Ha sido en el podcast 'Conan O'Brien needs a friend' (curioso, dado que O'Brien y ella tuvieron una relación durante cinco años, entre 1988 y 1993), donde ha afirmado que la gente que llevaban a los rodajes específicamente a reír cometía un error: "Se reían demasiado tiempo. No era tan divertido. No era una respuesta honesta y me irritaba. Ahora estás arruinando el timing del resto de la serie. Hay otros diálogos. A veces les miraba si habían estado riéndose durante demasiado tiempo y decía '¡Venga ya!' realmente furiosa".

Una serie de televisión no es para el público en directo, se hace para los espectadores en casa. La hacemos para ellos. Si fuera una obra de teatro, sí, ríete tanto como quieras. Ya veré cómo mantener a mi personaje ocupado esperando a seguir. Está bien. Pero está siendo grabado y ahora estás de pie ahí... simplemente asientes, en plan 'Sí, he dicho eso'. Es terrible. Creo que enseñaron a nuestro público a no hacerlo.

Pero claro, los rodajes duraban entre seis y ocho horas, y muchas veces, para cuando llevaban varias tomas, los chistes ya estaban más que trillados, por lo que el público se dejaba de reír. Los guionistas, entonces, entraban en pánico buscando una manera de sustituir los chistes, pero para Kudrow no era un problema: "¡Funcionó la primera vez! Coge las risas de la primera toma y muévelas a esta. ¿Quién está sufriendo porque no se ríen? Me parece bien si no se ríen tanto. Podemos seguir".

En Espinof | Por qué siempre recordaré a Chandler (además de formar mi pareja favorita de 'Friends'): la mejor lección que me dio el personaje de Matthew Perry fue casi de rebote

En Espinof | Las 47 mejores series de comedia