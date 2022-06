"No he entrado en una mierda": Christian Bale no sabía qué era el Universo Marvel cuando aceptó el papel de Gorr en 'Thor: Love and Thunder'

Cuando a Christian Bale le ofrecieron repetir por cuarta vez su papel de Batman, tanto él como Christopher Nolan decidieron seguir adelante sin mirar atrás. Desde entonces, su carrera ha estado totalmente alejada de las tendencias de Hollywood, entre 'Le Mans 66', 'El vicio del poder' y convertirse en Moisés en 'Exodus: dioses y reyes'. Por eso es tan sorprendente que en 2022, tras tres años de hiato, el actor vuelva a las adaptaciones de cómic convertido en Gorr, el Carnicero de Dioses.

¿Qué es el MCU?

Pero, por lo visto, Bale no tenía muy claro lo que estaba firmando (o lo tenía pero es más divertido si creemos que no). Cuando, tras su fichaje, todo Internet empezó a decir "¡Ha entrado en el MCU!" su contestación fue "¿Que he hecho qué? No he entrado en una mierda, muchas gracias". De hecho, tuvo que preguntar qué era eso del MCU.

Personalmente, no tengo muy claro que un actor de su talla, al aceptar un papel en la cuarta parte de la saga 'Thor' en la que, de rebote, aparecen los Guardianes de la Galaxia, no sepa que forma parte de una saga mucho mayor que básicamente ha barrido con la taquilla en los últimos años. Pero, las cosas como son, esta historia es mucho más divertida si no le ponemos sentido común.

Una vez se enteró de que su personaje estaba basado en una saga de cómic, su siguiente problema fue buscar a Gorr, el Carnicero de Dioses, en Google. Y encontrarse un traje, digamos, diferente a lo que esperaba.

Pensé "Ya sé lo que hace". Está ahí en el nombre, ¿no? Pero cometí el error de googlearlo y, ¡oh, no! En los cómics va por ahí en tanga todo el rato. Y pensé "¡No tienen a la persona perfecta para eso!".

Al final no saldrá en tanga. Otro gravísimo error más de Marvel.