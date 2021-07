"No imaginaba que una conejita sin tetas enfadaría tanto a la gente". Zendaya y el director de 'Space Jam 2' hablan de la polémica con Lola Bunny

La popular actriz Zendaya ha sido la encargada de ponerle voz a uno de los personajes de 'Space Jam: Nuevas Leyendas' (Space Jam: A New Legacy, 2021), la conejita Lola Bunny, que fue creada para la primera 'Space Jam', siendo el interés romántico de Bugs Bunny. Tras 25 años de su debut, el personaje vuelve a la pantalla con una apariencia menos sexualizada, lo que creó cierta polémica en las redes sociales en el lanzamiento del primer tráiler. Ahora Zendaya se ha pronunciado.

La actriz de 'Euphoria', ganadora de un Emmy, habló con Entertaimenty Weekly y confrontó por primera vez la polémica sobre la sexualización del personaje:

"¡Yo tampoco sabía que esto iba a pasar! Definitivamente sé que la amamos, pero no sabía que iba a ser tan importante como lo fue. Pero lo entiendo, porque es un personaje adorable. Ella es muy importante, así que lo entiendo, es especial para muchas personas y su infancia y han podido crecer con ella, así que tengo también esa sensación de protección. (...) Si bien sabía que nuestra tapadera rompería Internet, no anticipé que sería porque la gente estaba indignada por la apariencia de Lola".

Esto se suma a las polémicas por el doblaje, que si bien en España han tenido como protagonista a Lola Indigo, en Estados Unidos no han estado libres de crítica a Zendaya, que también ha visto cómo las redes se llenaron de este tipo de comentarios sobre su trabajo.

hmm........mmm...i love zendaya but this just sounds like zendaya talking in her normal voice https://t.co/fzLoOfrtRj