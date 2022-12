"No se ha hablado en absoluto": John Krasinski niega que Marvel le haya pedido interpretar de nuevo a Reed Richards en 'Los 4 fantásticos'

Marvel aún no suelta prenda en quién vestirá el traje de Reed Richards en la próxima versión de 'Los cuatro fantásticos', pero parece bastante claro que no será John Krasinski. No es ya un rumor, es que el propio actor ha dicho, en plena campaña promocional de la nueva temporada de 'Jack Ryan', que Kevin Feige no ha vuelto a tocar a su puerta.

Mister Regunlichi

En una entrevista con TheWrap, Krasinski afirmó lo que muchos ya intuían: "No se ha hablado en absoluto, la única vez que lo hice fue durante la anteúltima semana de rodaje de 'Jack Ryan'". Aunque no son pocos los que esperan que su versión del personaje vuelva a salir en 'Vengadores: Secret wars', lo cierto es que no habría que darlo por hecho.

Kevin Feige me llamó y preguntó si viajaría a Los Angeles para jugar en su sala de juegos durante un día. Fue todo un honor. Volé desde Budapest cuando acabamos y fui directo al set de 'Doctor Strange'. Soy un gran fan de estos personajes y ese mundo así que jugar durante un día fue realmente emocionante.

Uno nunca sabe lo que está en el futuro de Marvel, pero viendo el final de su personaje no parece muy probable que vuelva a la carga como si nada: "Es de locos. Estar en una habitación con esa gente y ser parte de esa narrativa es una locura. Sí, ser convertido en espaguetis no era mi meta en la vida dentro del Universo Marvel, pero fue divertido de todas maneras". El casting imaginario de muchos acaba de caerse en mil pedazos.