'Notting Hill' estuvo a punto de tener una secuela, pero Julia Roberts la boicoteó. "Creyó que era una muy mala idea"

Si en lugar de estrenarse en 1999 se hubiese estrenado ahora, 'Notting Hill' tendría ya varias secuelas, un par de spin-offs y hasta una serie tratando de capitalizar su éxito. No en vano la película de Hugh Grant y Julia Roberts dirigidos por Richard Curtis recaudó 363 millones de dólares, nueve veces su presupuesto. Sin embargo, y como pasaba casi siempre en este tipo de películas, solo quedó su recuerdo impoluto. Más o menos.

Twotting Hill

Y es que Curtis ha dicho ahora que tenía planes de hacer una mini-secuela de 'Notting Hill' después del éxito que tuvieron las que hizo para 'Love actually' en el famoso Red Nose Day, pero tuvieron problemas con la trama. Según le ha contado a Indiewire, "intenté hacer una en la que iban a divorciarse, pero Julia Roberts creyó que era una muy mala idea". Y probablemente tenía razón, todo sea dicho.

No es lo único que se ha dicho últimamente sobre 'Notting Hill', aprovechando su 25 aniversario. En este caso fue Hugh Grant en Vanity Fair, que afirmó que odia a su personaje: "Cuando estoy zapeando en casa después de un par de cervezas y sale, siempre pienso, '¿Por qué mi personaje no tiene cojones? (...) ¿Qué le pasa?'. Y no tengo una respuesta, es como está escrito. Y creo que es despreciable, de verdad".

Vamos, que si erais de los que estabais esperando que de una manera u otra tuvierais una secuela tardía de una de las mejores comedias románticas de los 90, quizá va siendo hora de perder esa esperanza. Siempre nos quedará la película original.

