"Nunca había podido hablar sobre esto". Dakota Johnson confiesa que rodar la trilogía '50 sombras de Grey' fue una experiencia psicótica

Dakota Johnson se ha sincerando sobre su agridulce experiencia filmando la trilogía 'Cincuenta sombras' en una entrevista de portada con Vanity Fair, llamando a la experiencia "psicótica", refiriéndose al caótico rodaje que tuvo lugar por un problema con nombre y apellido, según la actriz.

Johnson atribuye mucha de la culpa de eso a la escritora de la serie E.L. Jaime.

Johnson también describe sardónicamente la trilogía como "películones de despelote".

Johnson dijo que no se arrepiente del papel pero aclaró por qué finalmente estaba hablando del caos detrás de las películas cuatro años después del final:

“Hubo muchos tipos de desacuerdo diferentes. Nunca he podido hablar de esto con sinceridad, porque quieres promocionar una película de la manera correcta, y estoy orgullosa de lo que hicimos y todo salió como se supone que debe ser. Pero fue complicado. No. No creo que sea una cuestión de arrepentimiento. Si hubiera sabido… Si hubiera sabido en ese momento que iba a ser así, no creo que nadie lo hubiera hecho. Habría sido como, ‘Oh, esto es psicótico’. Pero no, no me arrepiento”.