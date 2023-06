Oscar Isaac supera a Chris Evans y rompe un récord inesperado en Marvel tras su aparición en 'Spider-man: cruzando el multiverso'

Chris Evans hizo de la Antorcha Humana y del Capitán América. Hailee Steinfeld fue Kate Bishop y Spider-Gwen. Josh Brolin, por su parte, Thanos y Cable. Pero viendo este panorama de actores que repiten en diferentes partes de la macro-franquicia, Oscar Isaac ha decidido superarles a todos en un récord inusual: es el único actor que ya ha tenido tres papeles Marvel. Más, si consideramos las múltiples personalidades del Caballero Luna, claro.

No busca el Óscar

Su primer acercamiento a La Casa de las Ideas fue en 2016, con el estreno de 'X-Men: Apocalipsis', donde interpretaba al famoso villano que marcó una era en los cómics y causó absoluta indiferencia en las películas. Esta fue la anteúltima película con el nombre del grupo en el título (cerraría con la terrible 'X-Men: Fénix Oscura') y todo parecía indicar que Isaac no volvería al mundo Marvel.

Pero entonces se cruzó en su camino 'Caballero Luna' el año pasado, donde ponía cuerpo y voz al protagonista, Marc Spector (y Steven Grant) en una de las mejores miniseries dirigidas a Disney+. El propio Kevin Feige habló del futuro del personaje en futuras películas de la franquicia, pero Isaac no tiene contrato por más entregas. Eso sí, está dispuesto a volver si la historia merece la pena y todo eso que dicen los actores para justificar una negociación de salario.

Finalmente, si véis 'Spider-man: cruzando el multiverso' en versión original podréis escuchar al actor como Miguel O'Hara, el mítico Spider-man 2099 que nació en un mundo de los cómics tan convulso como extraño en 1992 y ahora ha tenido su esperada primera aparición fílmica. Y su personalidad absolutamente demencial merece la pena. Vaya que si merece la pena.

¡Tres papeles, al menos de momento, contemplan a Oscar Isaac en Marvel! Y además hay que tener en cuenta que no es su única saga: probablemente en Disney haya un futuro para Poe Dameron, el piloto de la nueva trilogía de 'Star wars'. Desde luego, no sabemos si Óscar conseguirá el Óscar, pero de momento hace todo lo posible porque no podamos dejar de verle nunca.

