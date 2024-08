La película de ciencia ficción con Gerard Butler que despidió a su director cuando estaba casi lista para estrenarse: "Alguien reescribió y volvió a dirigir el 60% del metraje"

Uno de los mayores fracasos del cine de ciencia ficción de los últimos años fue 'Geostorm', una ambiciosa cinta de catástrofes protagonizada por Gerard Butler que generó a Skydance Media y Warner -es el único largometraje coproducida por ambas compañías hasta la fecha- pérdidas estimadas en más de 70 millones de dólares. Vapuleada sin piedad por la crítica, su director Dean Devlin ha hablado ahora sobre la amarga experiencia que fue hacerla.

Un tremendo batacazo

Por lo visto, 'Geostorm' estaba prácticamente lista cuando se decidió que no funcionaba. Tras un pase de prueba bastante negativo, las compañías detrás de la misma decidieron que era necesario hacer reshoots... pero no que Devlin se ocupase de ellos.

Tal fue la necesidad de cambios que se contrató a Jerry Bruckheimer como nuevo productor, el guionista Laeta Kalogridis, sin relación con la película hasta entonces, escribió nuevas escenas y la puesta en escena quedó a cargo de Danny Cannon, responsable de la adaptación de 'Juez Dredd' protagonizada por Sylvester Stallone.

Aún hoy es imposible saber si ese nuevo montaje es mejor que el presentado por Devlin, pero él se ha mostrado dispuesto a restaurar su versión de la película, comentando lo siguiente sobre lo sucedido con 'Geostorm':

Apenas sobrevivimos a Geostorm. La verdad es que fui reemplazado en Geostorm. Alguien más reescribió y volvió a dirigir el 60% de la película. Así que no es mi película. Si alguna vez quieren volver y restaurar mi versión de la película, yo estaría feliz de hacer eso, y yo también estaría feliz de hacer una secuela.

Que con 15 millones volviesen a rodar el 60% de la película es difícil de creer, así que es probable que la inversión en los reshoots fuese mucho más grande. Eso o que Devlin está exagerando y así se lava un poco las manos del enorme desastre que fue 'Geostorm'...

En Espinof | Las 34 mejores películas de ciencia ficción de la historia

En Espinof | Las mejores películas de Netflix en 2024