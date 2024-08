La película de Jason Statham que hizo que un actor ganador del Óscar se retirase del cine: "La odiaba tanto que despedí a todos mis agentes"

Jason Statham ha protagonizado multitud de películas a lo largo de los años. Algunas eran muy entretenidas y otras casi nos hemos olvidado de que existen. A ese grupo pertenece 'Blitz', un thriller que uno de sus protagonistas odiaba tanto que tomó la drástica decisión de abandonar el cine durante varios años. Por suerte, apenas pasarían cuatro años hasta que fichó por 'El puente de los espías', por la cual ganaría el Óscar a mejor actor de reparto. Sí, os estoy hablando de Mark Rylance.

Durante muchos años, la carrera de Rylance se centró de forma casi exclusiva en el teatro, pero de vez en cuando aceptaba participar en alguna película. Por ejemplo, en 2008 pudimos verle en 'Las hermanas Bolena', pero fue el thriller de acción protagonizado por Statham lo que hizo que se replantease su carrera. Así lo explicaba en The Big Issue:

Dejé de actuar en el cine alrededor de 2010, cuando participé en una película horrible llamada 'Blitz'. La odiaba tanto que despedí a todos mis agentes.

Él mismo recuerda la presión por aquellos años sobre que si no eras un actor de verdad si no salías en películas o series, pero ya le dio todo igual: "Así que pensé, a la mierda con esto y dejé de promocionarme en el cine. Por supuesto, la naturaleza odia el vacío y, de repente, Spielberg asistió a una obra de teatro que yo estaba representando y todo aquello sucedió...".

Rylance se refiere a 'El puente de los espías', la película que reactivó de forma definitiva en la gran pantalla, aunque lo cierto es que lleva desde 2022 sin estrenar ningún largometraje. Eso cambiará en breve gracias a 'The Last Planet', el nuevo trabajo de Terrence Malick en el que interpreta a Satanás.

Eso sí, lo que nunca ha quedado del todo claro es el motivo por el que Rylance odia tanto 'Blitz', ya que la única otra cosa que dijo sobre ella fue en The Irish Times, donde solamente afirmó que "al final, lo dejé. Hice una película en la que odiaba participar llamada 'Blitz'. Pensé: no, esto es terrible; He terminado con esto". Por suerte, al final fue cosa de apenas unos años, ya que en esta ocasión no rechazó a Spielberg, quien ya se había quedado con las ganas de trabajar con Rylance en 'El imperio del sol'.

