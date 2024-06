Es el mejor thriller de acción con Jason Statham según la crítica. Una olvidada película que nadie quiso llevar a los cines españoles y se estrenó de forma directa en Antena 3

A nadie le sorprenderá saber que las películas de Jason Statham no suelen ser muy bien recibidas por los críticos. Es cierto que hay excepciones, como la reciente 'Beekeeper: El protector', que reciben más valoraciones positivas que negativas, pero lo más habitual suele ser lo contrario. Durante años, sus dos primeras colaboraciones con Guy Ritchie fueron sus trabajos más valorados, pero en 2008 llegó un thriller de acción que la superó a ambas... pero que en España ni siquiera llegó a estrenarse en cines.

Basada en hechos reales

La película en cuestión es tituló originalmente 'The Bank Job', pero en nuestro país ha llegado a ser conocida por los nombres de 'El gran golpe' y 'El robo del siglo'. En ella se cuenta de forma bastante libre el atraco a un banco de Londres que tuvo lugar el 11 de septiembre de 1971. Los atracadores se llevaron más de un millón de libras -algunas fuentes elevan esa cantidad hasta los tres millones-, de los cuales apenas pudieron recuperarse 231.000.

Lo cierto es que nadie sabe realmente cómo ejecutaron el robo, por lo que la película escrita por Dick Clement e Ian La Frenais tira de diversos rumores para construir una película que se diferencia lo suyo de los habituales vehículos de acción al servicio de Statham. Aquí es cierto que vuelve a tirar de carisma, pero ofrece una interpretación con más matices como uno de los miembros de la banda de atracadores.

Con todo, es verdad que el principal objetivo de este thriller dirigido por Roger Donaldson ('Species') es hacer pasar un rato entretenido al espectador, pero aquí se intentan cuidar todos los detalles posibles, desde un eficiente trabajo de puesta en escena hasta una historia bien hilada, sin olvidarnos de un trabajo bastante competente de su reparto.

Yo he de confesar que no creo que sea una de las mejores películas de Statham, aunque sí que fue uno de mis últimos descartes cuando tuve que hacer una lista al respecto. No obstante, sí que es la película protagonizada por él más valorada por la prensa especializada, pues cuenta con un 80% de críticas positivas en Rotten Tomatoes. Solamente las posteriores 'Fast & Furious 7', donde ejercía de villano, y 'Espías', donde tenía un divertidísimo papel secundario, lograron superar esa cifra.

Lo que sí me cuesta entender es que nadie quisiera estrenarla en cines en España, pues en el resto del mundo fue un éxito -recaudó 66 millones y costó apenas 20-. Y es que tuvimos que esperar a que se estrenase de forma directa en Antena 3 para poder verla. No obstante, si os habéis quedado con ganas de verla, la tenéis disponible en Movistar+, y en el caso de que os valga con la versión doblada en latino, podéis disfrutar de ella totalmente gratis en YouTube.

