"¿Puede un hombre hetero hacer ahora lo que hice yo? No, y con razón". Tom Hanks afirma que su 'Philadelphia' no podría rodarse hoy en día

En unos tiempos en los que las entrevistas a los actores suelen estar marcadas por sus publicistas y reducirse a un junket en el que contestan una y otra vez a las mismas preguntas ("¿Cómo te preparaste para el papel?"; "¿Qué hace único a este personaje?"; "¿Qué fue lo que te hizo aceptar el guion?") es de agradecer que el New York Times haya aprovechado su tiempo con Tom Hanks, en plena promoción de 'Elvis', para indagar en su cerebro y quedarse con algo más que el eterno "¿Es simpático?". Sí. Por supuesto que es simpático. Es Tom Hanks, su trabajo es serlo.

Los problemas con 'Philadelphia'

Es una entrevista que merece la pena leer en diez o quince minutos. Tom Hanks habla sobre las adaptaciones de Dan Brown ("son tan cínicas como un crucigrama. Todo lo que hacemos es prometer una distracción"), el biopic de Dean Martin que nunca hizo con Martin Scorsese, por qué dejó de tuitear ("pensé que era un ejercicio vacío") y explica la historia de siempre: "Consígueme a Tom Hanks. Consígueme al próximo Tom Hanks. Consígueme al Tom Hanks joven. ¿Quién es Tom Hanks?".

Pero en unos tiempos de división absurda y de crispación continua, lo que ha llamado la atención de las redes sociales no han sido sus comentarios sobre la pasión que siente por la historia americana, sino la respuesta que ha dado a por que 'Philadelphia' no se podría rodar ahora tal cual. Leedla con cuidado, porque penséis lo que penséis al respecto tiene razón. Incluso aunque creáis que "es un actor y su labor es interpretar", tenéis que aceptar que tiene parte de razón, y nadie va a entender a un personaje de una minoría mejor que un actor de dicha minoría.

¿Puede un hombre hetero hacer ahora lo que hice en 'Philadelphia'? No, y con razón. El objetivo de 'Philadelphia' era no vivir con miedo. Una de las razones por las que la gente no estaba asustada de esa película era que yo estaba interpretando a un hombre gay. Estamos más allá ahora, y no creo que la gente aceptara la nula autenticidad de un hetero interpretando a un gay. No es un crimen, no es un lloriqueo si alguien pide más de una película en el estado actual de autenticidad.

Ni "ofendiditos", ni "agenda 2030", ni tonterías para intentar frenar un futuro que ya es presente. Tom Hanks es consciente de que, guste más o menos, este mundo no es el mismo que el de hace treinta años. Por suerte, la visibilidad existe, no hay (tanto) miedo por salir del armario en Hollywood y las minorías tienen más libertad de expresión artística. Y sí: esto es algo bueno. Que haya más gente contando su historia siempre es positivo para no quedarnos con una única visión del mundo.

¿O es que vais a llevar la contraria al mismísimo Tom Hanks?