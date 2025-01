Qué fue de Jason Biggs, de tener sexo con tartas en 'American Pie' a presentar concursos de repostería en Netflix

No todo el mundo puede decir que se hiciera famoso a los 21 años por tener sexo con un pastel. Sin embargo, Jason Biggs apareció en las pantallas de todo el mundo dando una imagen icónica de la historia de la comedia en 1999. Sin embargo, desde aquellos primeros papeles adolescentes ha pasado tiempo, y le hemos ido perdiendo de vista. Quizá alguna vez, horneando una tarta de manzana y teniendo pensamientos impuros, has pensado lo mismo que nosotros: ¿Qué fue de Jason Biggs?

Play biggs or go home

Jason Matthew Biggs nació el 12 de mayo de 1978 en Pompton Plains, una comunidad de Nueva Jersey de unos 11.000 habitantes. Sus padres, de ascendencia italiana, no tenían nada que ver con el mundo del espectáculo: ella era una enfermera y él, director de una empresa de envíos. Pero el pequeño Jason no quiso seguir sus pasos: a los cinco años empezó a hacer sus pinitos protagonizando diferentes anuncios televisivos y debutó en las series siendo aún menor de edad, en la sitcom 'Drexell's class', que duró apenas 18 episodios allá por 1991.

Se canceló pronto, pero no afectó a su carrera: ese mismo año debutó en Broadway, en la obra 'Conversaciones con mi padre', junto a Judd Hirsch. El teatro le llevó a hacer un casting para la telenovela 'As the world turns' (que duró la friolera de 54 años y 13.858 episodios), donde solo siete episodios le valieron para estar nominado al Emmy a mejor actor joven. Después de estos affaires con la fama, Biggs intentó ir a la universidad, pero enseguida se dio cuenta de que lo suyo era actuar.

Y vaya que si lo hizo. Apareció en la película 'Camp Stories', junto a Elliott Gould y Jerry Stiller, fue un secundario de lujo en la serie 'Total security' y, justo después, le llegó la oportunidad de su vida. Él, una tarta, un montón de veinteañeros haciéndose pasar por adolescentes: 'American Pie' llegó a su vida... aunque no estaba del todo convencido. Antes de hacer la famosa escena, llamó a su manager y le preguntó "¿Estoy a punto de arruinar mi carrera incluso antes de que empiece?". Este le contestó "Jason, vete a follarte esa tarta y dalo todo, tío". El rodaje de la escena en cuestión duró seis horas. Imagina.

Poniendo un Pie en Hollywood

Jason Biggs supo que su vida había cambiado para siempre el día después del estreno de 'American Pie': mientras iba con sus amigos por la calle, unos chavales le gritaron desde un coche "¡Haz el baile! ¡Haz el baile!". La película costó 11 millones y recaudó 235. Y por supuesto que todo el mundo quería al protagonista en su película. El actor hizo comedias románticas como 'Chicos y chicas', 'Un perdedor con suerte' o 'Tres idiotas y una bruja' antes de volver a la saga que le hizo famoso.

En 2001 llegó 'American Pie 2', que fue otro sonoro éxito, superando incluso la taquilla de la primera parte (287,5 millones). Sin embargo, él no quería quedarse encasillado, así que probó distintos caminos, como hacer 'El graduado' en Broadway junto a Alicia Silverstone y Kathleen Turner, o actuar al mando de Woody Allen en 'Todo lo demás'. Solo tardó dos años más en dar por terminada la saga que le dio la fama con 'American Pie 3: ¡Menuda boda!', que bajó en taquilla pero siguió mostrándose como un valor seguro. Tanto, que hasta que el grupo volvió en 2012 se lanzaron otras cuatro secuelas directas a vídeo (hubo otra más en 2020, la novena en total).

En ese tiempo, Biggs compaginó el teatro con el cine, haciendo películas como 'Una chica de Jersey', 'Bajo cero', 'Una novia para dos' o la serie de 13 episodios 'Mad love'. Fueron diez años duros e intrascendentes, pero en 2012 el actor pudo renacer de sus cenizas gracias a 'American Pie: el reencuentro' (hasta ahora el final de la saga), 'Las tortugas ninja' (donde puso voz a Leonardo hasta 2014, donde le sustituyó Seth Green) y la preparación de una nueva serie de Netflix -que por aquel entonces aún era una extrañeza- llamada 'Orange is the new black'. Ojo.

El naranja le sienta bien

Biggs decidió marcharse de la serie en 2015, tras dos temporadas, aunque volvió para la quinta y la séptima. Aprovechó su momento de gloria para hacer un pequeño papel en 'The good wife', pero su fama se apagó rápidamente otra vez, compaginando de nuevo Broadway con series como 'Outmatched' o películas como 'Who we are now', 'The subject' (por los que ganó varios premios a mejor actor) o 'Mejor navidad, ¡imposible!' junto a Heather Graham. Por el medio le ha dado tiempo a hacer realities como 'Cash at your door', donde una familia podía ganar 25000 dólares, o 'Blue Ribbon Baking Championship', en Netflix.

Sí, exacto: el chaval que fornicaba con tartas ahora elige cuáles son las mejores y más sabrosas. ¿Quién lo sabrá mejor que él? A posteriori, ha aparecido en la última película de Kevin Smith ('The 4:30 movie') y haciendo de sí mismo en la comedia 'Operation Taco Gary's'. Hay que decir que parte de este ostracismo en Hollywood se debe a que su sentido del humor es, digamos, cuestionable. No, de verdad: molestó a mucha gente cuando en Twitter hizo bromas sexuales con políticas republicanas, con el avión desaparecido de Malaysian Airlines ("Nikki quiere que Juan Pablo le diga 'Te quiero' en 'The bachelor'. Tendría más suerte buscando el vuelo 370 de Malaysian Airlines") o con otro que se estrelló ese mismo año ("¿Alguien quiere comprar mis millas de viajero frecuente en Malaysian Airlines?") que acabó borrando y pidiendo disculpas.

Puede que en Hollywood le miren un poco raro por tanto humor negro (y por haber ocultado su alcoholismo durante años), tan distinto a la mayoría de personajes que ha interpretado, pero ha sabido sacarse él mismo las castañas del fuego. De hecho, en 2025, Biggs ya prepara el estreno de su primera película como director, 'Getaway', que también protagoniza, mientras, supongo, una propuesta para continuar 'American Pie' está en la mesa de algún ejecutivo de Hollywood. Quién sabe.

