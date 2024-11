Robin Wright defiende a Jenny, su personaje de 'Forrest Gump', ante las acusaciones de ser "anti-feminista": "Es como Voldemort"

Robin Wright y Tom Hanks son una de las parejas más míticas de la historia del cine, y eso que solo coincidieron en una película, 'Forrest Gump'... al menos hasta que llegue 'Aquí', que les reunirá de nuevo con Robert Zemeckis. Y la actriz ha aprovechado la ocasión para aclarar ciertas cosas sobre Jenny, su inolvidable personaje, y más concretamente sobre su relación con el feminismo. Desde aquí veo, solo con la mención de la palabra, a la gente enfadada en los comentarios de esta noticia.

Chewing Gump

En una entrevista con el New York Times, Wright ha aclarado su posición respecto al revisionismo de su personaje, calificado ahora como "anti-feminista" por gran parte del público: "¡No! No va de eso. La gente dice que es como Voldemort para Forrest. No elegiría eso como referencia, pero era bastante egoísta. No creo que cogiera el SIDA como un castigo. Era muy promiscua, ese fue el egoísmo con el que sufría Forrest".

Él estaba enamorado de ella desde el primer momento. Y ella simplemente era huidiza y corría y tomaba coca y se liaba con un Pantera Negra. Y entonces se pone enferma y dice, "Este es tu hijo. Pero me estoy muriendo". Y él aún le dice "Te cuidaré en casa de mamá". O sea, es la historia de amor más dulce.

No sé yo si "dulce" es la palabra que elegiría. En todo caso, para alegría del público más talludito, Wright y Hanks vuelven a estar juntos una vez más, aunque de momento la reunión se ha estrenado en el puesto quinto de la taquilla americana. ¿Tendrá también su dosis de revisionismo en el 2050?

En Espinof | Actores infantiles que dejaron el cine para hacerse militares, Bubba acusado de apuñalamiento... qué fue del reparto de 'Forrest Gump', 30 años después

En Espinof | Las mejores películas de 2024