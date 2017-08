¡Salve a la reina de la sangre! Milla Jovovich será la villana en el reboot de Hellboy

Ya anunciábamos estos meses que una nueva película, reboot de la saga Hellboy está en camino, también que ni Ron Perlman estará como el demonio ni Guillermo del Toro a los mandos. Ahora el film ya ha encontrado a la actriz que interpretará a su villana. Milla Jovovich, quien dará el salto de Resident Evil a la nueva revisión de los cómics de Mike Mignola.

Aunque ya no lleve por título 'Hellboy: Rise of the Blood Queen', la actriz será la encargada de dar vida a la Reina de la Sangre, la villana de la película que antes llevaba su nombre. Aunque Jovovich ha participado en muchas películas de ficción y fantasía, desde seis de Resident Evil al 'El quinto elemento' (The Fifth Element,1997), entre otras, esta es una de las pocas veces que la actriz hará de villana y no de heroína.

La Reina de la Sangre, también conocida en lo cómics como Nimue, es una de las villanas más poderosas en los cómics de Hellboy, una bruja milenaria que conoce todos los secretos de Merlín y que venera al Ogdru Jahad, los dragones que se supone que ocasionará el fin del mundo que seguro,aparecerán en alguna nueva entrega de la saga como villanos.

Esta nueva versión, dirigida por Neil Marshall, protagonizada por David Harbour e Ian McShane, está a punto de comenzar a rodarse una vez Aron Coleite, productor de 'Héroes', dé el último repaso al guion inicial preparado por Andrew Cosby junto a Mignola y a Christopher Golden. Marshall debe acabar antes su andadura como director del piloto de la nueva versión de 'Perdidos en el Espacio' (Lost in space, 1998) para Netflix.