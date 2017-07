Mike Mignola aclara lo ocurrido con Hellboy: Guillermo del Toro no quiso completar la trilogía

Hace más de una década, 'Hellboy' (2004), el filme protagonizado por Ron Perlman basado en los cómics de Mike Mignola, saltaba a la gran pantalla. Tanto esta como su secuela, 'Hellboy: El ejército dorado' (Hellboy II: The Golden Army, 2008) fueron escritas y dirigidas por Guillermo del Toro, a quien no hace falta que os presentemos. Hace unos meses el director utilizaba en Twitter para preguntar a la comunidad de la red social si querían que Hellboy 3 se hiciera una realidad.

Poco después, Del Toro usaba la misma red para dar la noticia.

"Lamento informar sobre Hellboy 3: Hablé con todas las partes. Debo informar que, al 100%, la secuela no sucederá. Y esto es lo último sobre el asunto”.

Ya en Mayo, nos enterábamos de que habría una nueva versión sin Ron Perlman ni Guillermo del Toro. Si bien ya se había hablado de ciertas fricciones entre el creador y el cineasta (al respecto de la famosa encuesta en twitter) hoy nos enteramos de que hay más lana en el cardador. En una entrevista para Nerdist, el artista dio a entender que la idea original era completar la trlogía.

La realidad, según él es que Del Toro habría rechazado ponerse al mando de la tercera entrega, que iba a continuar la versión que él mismo había creado en 2004.

“Me habría encantado que Guillermo del Toro hubiera hecho la tercera película y hubiera terminado la historia. Pero con el paso del tiempo quedó muy claro que esto no iba a suceder. Hace unos tres años, tanto los productores como el guionista Andrew Cosby y yo comenzamos a trabajar en esta nueva historia. Del Toro no quiso tener nada que ver con esto, porque no la iba a dirigir. Le ofrecimos ser productor porque Ron Perlman aseguró que no lo haría sin Guillermo del Toro”

El dibujante continúa explicando que lo que es ahora 'Hellboy: Rise of the Blood Queen' iba a estar conectada con su universo aunque él no la dirigiera pero...

"Una vez tuvimos a Neil Marshall pensamos: ‘¿Por qué vamos a tener que seguir con ese universo?’. Porque una película de Del Toro es una película de Del Toro. Y no quieres darle una película tan personal a otra persona. Especialmente a alguien tan grande como Neil Marshall. Así fue como pasamos a optar por un reboot en lugar de una tercera parte."

Esto da un poco más de luz sobre todo lo que ocurrió, pero aún quedan dudas sobre lo que realmente pasó, pero sobre todo, ¿Por qué si Del Toro no quiso dirigirla se molestó en hacer una consulta en su cuenta de twitter? ¿Hubo disputa sobre si la nueva entrega debía de ser una secuela o una precuela?