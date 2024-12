100 años antes del remake de 'Nosferatu', el actor original del vampiro fue causa de rumores, leyendas y del miedo de toda la producción

Cumbre del expresionismo alemán y para muchos el primer gran icono cinematográfico del terror, la leyenda de 'Nosferatu' traspasa la propia película. La cinta de Murnau puede que sea hoy una obra maestra, pero en su momento no era plato de gusto de todos, con una prensa poco favorecedora que incidía en su naturaleza de copia de 'Drácula', y rumores sin control sobre la misma que trataban de disuadir a los espectadores de verla.

El foco de la gran mayoría de esos rumores era un solo hombre: Max Schreck. El actor detrás del vampiro es la razón principal por la que este film es tan legendario, y ha inspirado a cineastas como Eggers y a otros actores como Dafoe, quien hizo de Schreck en 'La sombra del vampiro', película que alimentaba gran parte de esos rumores.

Ya que Drácula no tuvo adaptación oficial hasta los años treinta, durante más de una década Orlok sería el principal referente vampírico. Al contrario que el papel que luego haría Bela Lugosi, Orlok no tenía una apariencia mínimamente humana. Los rumores más locos de la era decían que de hecho no era humano. Y los menos fantásticos apuntaban a teorías como que Schreck no era quien decía ser debajo de todo ese maquillaje.

Había razones para pensarlo. Durante todo el rodaje de 'Nosferatu' el actor se mantuvo dentro de personaje, haciendo incluso entrevistas como el vampiro y pidiendo a los actores y al director que se refirieran a él como tal. Una estricta muestra de actuación de método en la que cabían incluso bromas en el set, con reportes de que en una ocasión agarró un gato y fingió que le iba a chupar la sangre.

Su modesta carrera no hizo más que aumentar la leyenda. Nacido en Alemania en 1879, Schreck era un actor principalmente de teatro y había actuado en apenas un puñado de películas previas a la filmación de la cinta de Murnau. Desde entonces acumuló más de 40 roles cinematográficos, pero en su gran mayoría eran papeles muy pequeñitos tanto en metraje como en relevancia.

No hay que fiarse de todo lo que se narraba en aquel momento, eso sí. Hay escritos que se han cebado en retorcer algunos de los elementos más curiosos de su persona. Su apellido, "Schreck", se traduce del alemán como "susto" o "sobresalto", lo cuál añadía leña al fuego para la teoría de algunos de que su identidad no era real. Con el tiempo se ha reportado que, de todos los rumores que se expandían en aquel momento, parece que solo uno era real. Sí hubo otro actor interpretando el personaje en escenas concretas, con la identidad de este desconocida.

En su estreno fue vilipendiada por la crítica, con muchos predispuestos a odiarla antes incluso de verla. Que fuera una copia tan descarada de la trama de Drácula no sentó bien a los espectadores, especialmente a los anglosajones, y la película lo tuvo complicado también a nivel legal, con la viuda de Stoker persiguiendo los negativos y tratando de destruirlos, y solo la picardía y el deseo de preservación de pequeños círculos cinéfilos consiguiendo la película viva. Igual que ocurre con el actor, es imposible hoy dar con una imagen única y verdadera de la cinta, y es un collage de diferentes versiones que se han dado a lo largo de la historia.

En Espinof | Papá Noel nos trae vampiros y erizos por Navidad. Lo mejor y lo peor de los estrenos de cine

En Espinof | El 'Nosferatu' de Robert Eggers empezó hace 25 años. El director de 'La bruja' ya hizo su versión del clásico de terror cuando sólo era un estudiante