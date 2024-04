"Sería una gran pérdida para Marvel". Zoe Saldaña reivindica la necesidad de traer de vuelta a los Guardianes de la Galaxia al MCU tras el fantástico 'Vol. 3'

Con tan sólo dos papeles, Zoe Saldaña se ha convertido en la primera actriz de la historia con cuatro películas que han sumado una recaudación superior a los 2.000 millones de dólares en taquilla. Sabiendo esto es comprensible que la intérprete de New Jersey considere que sería un error que Marvel Studios no recuperase a los Guardianes de la Galaxia después del fantástico 'Vol. 3' a pesar de no estar interesada en repetir su papel como la letal Gamora.

Un grave error

Durante una entrevista en el podcast 'Discourse' de The Playlist, Saldaña sugirió que a día de hoy no tiene interés en volver al MCU, pero que Gamora aún sigue en pie de guerra dentro del Universo Cinematográfico de Marvel y su narrativa a gran escala.

"Bueno, por el momento creo que lo está [despedida para siempre] para mí, pero no creo que Gamora se haya ido para siempre. Pienso que sería una gran pérdida para Marvel si no encontraran una forma de traer de vuelta a los Guardianes de la Galaxia. Es un grupo de marginados muy querido por los fans, ¿sabes? Y luego, al timón, tenían una voz como la escritura de James Gunn, que es maravillosa y muy específica para este género. Es genial para este género. Así que sería la primera persona en la primera fila para celebrar el regreso de los Guardianes de la Galaxia".

Pero ojo, porque la saga de superhéroes y la rentable 'Avatar' no son las únicas sagas en las que ha participado la buena de Zoe. Entre su filmografía también destaca su rol como Nyota Uhura en el reinicio cinematográfico de 'Star Trek' que sigue teniendo en el tintero una cuarta entrega en eterno proceso de desarrollo. Como la esperanza es lo último que se pierde, la intérprete ha asegurado que sería un placer tanto volver a la Enterprise como que la franquicia tenga continuidad con otro reparto.

"Todavía tengo esperanzas. Tuve una experiencia maravillosa de principio a fin las tres veces que fui parte de ese equipo. Sé que siempre están tratando de reunir a todos, pero también sé que Paramount está trabajando en una nueva versión de 'Star Trek', lo que creo que es una franquicia maravillosa que debería vivir durante mucho tiempo, independientemente de que el reparto original del reboot podamos regresar. No lo sé, pero de verdad que espero que sí".

