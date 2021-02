'Spider-Man 3': Tom Holland afirma que es "la película de superhéroes en solitario más ambiciosa de la historia"

Tom Holland va camino de convertirte en una de las mayores estrellas de Hollywood. Es cierto que ser el Spider-Man de Sony y Marvel ha disparado su popularidad, pero en breve también se convertirá en Nathan Drake para la película de 'Uncharted'. Eso sí, antes veremos su nuevo colaboración con los Hermanos Russo en 'Cherry', cuya campaña promocional ya ha arrancado.

Para promocionar el inminente estreno de 'Cherry', Holland ha visitado el podcast Variety Awards Circuit, donde estaba claro que antes o después iban a querer sonsacarle algo de información sobre la muy esperada 'Spider-Man 3'. En esta ocasión, el actor no ha hecho ninguna gran revelación, pero sí ha afirmado algo sobre ella de lo más llamativo:

Puedo decir que es la película de superhéroes en solitario más ambiciosa de la historia. Te sientas, lees el guion, ves lo que están intentando hacer y consiguiéndolo. Es realmente impresionante. Nunca he visto una película de superhéroes independiente como esta. Y yo tengo la suerte de ser esa afortunada mierdecilla que interpreta a Spider-Man. Todavía tenemos mucho que rodar. Empezamos antes de Navidades y rodamos siete semanas. Paramos por Navidades y empezamos de nuevo. Estoy tan emocionado como cualquiera por verla, también por formar parte de ella.

Hay que tener en cuenta que el hecho de incidir tanto en que sea en solitario no parece casualidad, ya que por un lado tenemos películas de superhéroes en solitario y grandes crossovers como 'Los Vengadores'. Vamos, que sospecho que no está diciendo que 'Spider-Man 3' sea más ambiciosa que 'Vengadores: Infinity War' o 'Vengadores: Endgame'.

¿Estarán Tobey Maguire y Andre Garfield en 'Spider-Man 3'?

Era inevitable preguntarle también por la posibilidad de que Andrew Garfield y Tobey Maguire volvieran a meterse en el traje de Spider-man y Holland afirmó que todavía no sabe si estarán en la película. En concreto, estas fueron sus palabras:

No lo sé. Si están, no me lo han dicho aún. Eso es algo que Marvel haría, en plan ver la película y pensar "¡Así que la pelota de tenis era esta persona!"

Se podría pensar que simplemente ha esquivado la pregunta -algo que también encaja con el tono de la charla-, pero teniendo en cuenta lo amigo que es Holland de decir más de la cuenta, no sería raro que no haya tenido acceso al guion completo, o al menos no a la versión final. Habrá que esperar.