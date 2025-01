"Tengo problemas para ganarme la vida". Djimon Hounsou se queja de que está muy mal pagado pese a salir en películas de mucho éxito y haber sido nominado al Óscar

Hay actores que llevan trabajando en Hollywood desde que uno alcanza a recordar, pero lo cierto es que una cosa es esa y otra que tengan una vida desahogada. Ahora ha sido Djimon Hounsou quien ha alzado la voz para quejarse de lo mucho que le cuesta salir adelante pese a haber sido nominado al Óscar y participar en multitud de blockbusters.

"Estoy muy mal pagado"

Durante una entrevista concedida a African Voices Changemakers de CNN, el actor al que recientemente hemos podido ver en 'Rebel Moon' y 'Un lugar tranquilo: Día 1' se ha sincerado sobre su situación económica:

Tengo problemas para ganarme la vida. Llevo más de dos décadas en este negocio, he sido nominado a dos Oscar y he participado en muchos éxitos de taquilla y, sin embargo, todavía estoy luchando financieramente. Estoy muy mal pagado.

De poco sirve haber participado en títulos como 'Gladiator', 'Constantine', 'Guardianes de la Galaxia' o 'Gran Turismo', ya que es evidente que las ofertas económicas que le hacen no le permiten tener una vida cómoda. Además, Hounsou fue nominado en su momentos dos veces al Óscar por sus interpretaciones en 'En América' y 'Diamante de sangre', pero está convencido de que el racismo le dejó sin otra por su actuación en 'Amistad':

Me nominaron a los Globos de Oro, pero me ignoraron para los Oscar, porque pensaban que acababa de salir del barco y de la calle. Aunque hice esa película con éxito, no sentían que fuera un actor al que tuvieran que respetar. A esta idea conceptual de la diversidad aún le queda mucho camino por recorrer. El racismo sistémico no cambiará así a corto plazo.

No es la primera vez que Hounsou habla sobre este tema, pues el año pasado afirmó que "Me siento engañado, tremendamente engañado, en términos financieros y también en lo que respecta a la carga de trabajo. Aún tengo que demostrar por qué necesito que me paguen".

