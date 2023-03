"Me siento engañado". Djimon Hounsou cree que Hollywood le debe un Oscar y asegura que aún tiene que pelear por un salario justo

Puede que no conozcas su nombre, pero no cabe duda de que Djimon Hounsou se ha convertido a golpe de talento en uno de los actores secundarios más solicitados del momento. Para muestra, sólo tenemos que echar un vistazo a su filmografía, cuyos trabajos recientes incluyen franquicias multimillonarias como los universos cinematográficos de Marvel y DC, 'Fast & Furious' o 'Un lugar tranquilo'.

No obstante, el prestigio del africano comenzó a forjarse mucho antes. Concretamente durante una década dorada en la que trabajó a las órdenes de Steven Spielberg en 'Amistad', de Ridley Scott en 'Gladiator', y de Jim Sheridan y Edward Zwick en 'En América' y 'Diamante de sangre' respectivamente; dos largometrajes que le sirvieron para hacerse con dos nominaciones al Óscar.

Oscars y dólares

No obstante, Hounsou no está particularmente contento con el modo en que le ha tratado la industria, y esto comienza por su experiencia con los premios de la Academia de Hollywood. Durante una entrevista con The Guardian, el intérprete cree que hoy en día hubiese tenido mucha más suerte y, probablemente, reconocimiento.

"Tal vez llegué pronto. Si mis películas se hubiesen estrenado hoy, seguro que ya habría ganado un Óscar. He ido a reuniones en estudios y estaban en plan, 'Guau, creíamos que acababas de llegar y te habías vuelto a ir [después de 'Amistad']. No sabíamos que estabas aquí como actor'. Cuando escuchas cosas así, puedes ver que el modo en que te perciben algunas personas o lo que representas es muy limitante. Pero es lo que hay. Arreglar eso está en mi mano.

Me sentí tremendamente engañado. Hoy hablamos mucho sobre los Óscar siendo muy blancos, pero recuerdo que hubo un momento en el que no tuve ningún tipo de apoyo: ni de mi propia gente, ni de los medios, ni de la propia industria. Sentía que era en plan, 'Deberías estar contento por estar nominado', y punto".

Por desgracia, los galardones y las palmaditas en la espalda no dan de comer, y en todo oficio lo verdaderamente importante es una compensación económica justa y proporcional al esfuerzo y resultados. En lo que respecta a esto último, Hounsou tampoco se muestra especialmente satisfecho, llegando a sentirse engañado después de todos estos años de castings, rodajes y estrenos.

"Me siento engañado, tremendamente engañado, en términos financieros y también en lo que respecta a la carga de trabajo. Aún tengo que demostrar por qué necesito que me paguen. Siempre vienen con alguna jugarreta: 'Sólo tenemos esto para el papel, pero nos gustas mucho y creemos que puedes aportar muchísimo'.

Viola Davis lo expresó perfectamente: ganó un Óscar, ganó un Emmy, ganó un Tony y aún no consigue que le paguen. Película tras película, es una lucha. Aún tengo que encontrar la película que me pague justamente".

En Espinof | Las mejores películas de 2022 y dónde las puedes ver