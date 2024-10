Ni Cruise, ni Pitt, ni Johnsson: éste es el actor más rico del mundo, según lo confirma la revista Forbes

En el universo de Hollywood es muy común el realizar comparaciones, tanto de trabajos cinematográficos como de carreras en el mundo del cine, pero cuando nos ponemos a hablar de dinero, muchas veces no lo tenemos muy claro, y es que no sabemos si pensar en los actores con más películas en la lista o de aquellos que hayan participado en cintas número uno a lo largo de los años, sin embargo, si hablamos del actor con más dinero en el banco, podría sorprenderte que no es ningún agente secreto ni héroe con capa.

Tyler Perry, el multifacético cineasta, productor y actor estadounidense, ha alcanzado un logro notable en su carrera al ser reconocido como el actor más rico del mundo, según la prestigiosa lista de Forbes. Con una fortuna estimada en más de mil millones de dólares, Perry no solo ha revolucionado la industria del entretenimiento con su enfoque único en la creación de contenido, sino que también ha logrado consolidar su imperio gracias a su astucia empresarial y su visión a largo plazo.

Perry se destacó en Hollywood con la creación de 'Madea', un personaje entrañable que interpretó él mismo en una serie de películas y obras de teatro. El éxito de Madea es solo una parte de su legado: Perry ha dirigido, producido y escrito decenas de películas, series de televisión y obras de teatro aclamadas, muchas de las cuales han resonado profundamente con la comunidad afroamericana. Su capacidad para narrar historias con humor, emoción y una perspectiva auténtica ha sido clave en su éxito, conectando con una audiencia diversa.

El éxito de Perry no se limita solo al cine. Ha construido una vasta red de negocios relacionados con el entretenimiento que incluyen acuerdos con cadenas de televisión como BET y OWN (Oprah Winfrey Network). De hecho, fue uno de los primeros creadores en firmar un acuerdo de contenido exclusivo con una plataforma de streaming, lo que marcó un hito en su carrera y expandió su alcance global.

De actor a productor

Su diversificación en la industria también incluye la producción televisiva, siendo responsable de series como 'The Haves and the Have Nots', 'Sistas' y 'The Oval'. Además, Perry ha sido un defensor clave del empoderamiento de los creadores afroamericanos, utilizando su plataforma para abrir oportunidades a otros en la industria del cine y la televisión.

Pero no sólo eso, sino que la forma de trabajar de Perry es de llamar la atención, ya que desde hace años ha podido autofinanciar sus producciones, lo que le ha permitido retener los derechos de autor sobre gran parte de su trabajo. Esto le ha otorgado no solo independencia creativa, sino también la capacidad de maximizar los ingresos a largo plazo, es así como Perry controla todo el proceso de producción en Tyler Perry Studios, su gigantesco complejo en Atlanta, que se ha convertido en uno de los estudios más grandes del país.

Si a su labor como productor le sumamos los roles que ha tenido en películas como 'Star Trek' y 'Gone Girl', en definitiva Tyler Perry supo cómo administrar su dinero para estar en la cima de celebridades millonarias, justo por debajo de Rihanna.

