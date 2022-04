'Thor: Love and Thunder': primera imagen de Christian Bale como el Carnicero de los Dioses en la película de Marvel

Por ahora se está manteniendo bajo cuerda todo lo relativo a 'Thor: Love and Thunder', con todo el goteo de información que vamos teniendo siendo por filtraciones de merchandising y demás. Todavía tendremos que esperar un poco más para poder ver un primer trailer, pero mientras tanto parece que se ha filtrado el aspecto del personaje de Christian Bale de la nueva película en solitario de Thor.

Ya se ha podido ver el aspecto de algunos personajes por el merchandising filtrado, y esta vez la historia se repite. La colección de figuras Marvel Legends se ampliará con la llegada de 'Thor: Love and Thunder', y ya se ha adelantado que también incluirá a Gorr, el Carnicero de los Dioses.

Gracias al arte promocional y a la propia figura podemos ver un primer vistazo de la caracterización de Bale en la película, que al final parece que tendrá un aspecto bastante más humano que el de Gorr en los cómics.

Aunque la película le ha dado una caracterización menos alienígena, sí que se ha conservado algunos elementos, como su piel extremadamente pálida y las marcas en su cuerpo. Según termina de confirmar la figura, también veremos a Gorr con su Necroespada, el arma con la que es capaz de matar a todo tipo de entidades, incluyendo a dioses.

New Marvel Legends toys for ‘THOR: LOVE AND THUNDER’ shows the first look at some characters including the villain Gorr the God Butcher.



