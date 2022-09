"Todo lo que diré es que fue reemplazado". Olivia Wilde niega la versión de Shia LaBeouf sobre su salida de 'No te preocupes, querida'

El interminable culebrón en torno a 'No te preocupes, querida' (Don't Worry Darling) continúa, ya que la directora Olivia Wilde niega ahora que Shia LaBeouf haya dejado la película.Después de que Wilde afirmara en un principio que fue ella lo despidió de su película para "proteger a Florence Pugh", LaBeouf respondió y sostuvo que fue él quien renunció a su papel, para lo que proporcionó a Variety vídeos, correos electrónicos y mensajes de texto supuestamente enviados entre Wilde y LaBeouf que muestran que eligió salir porque creyó que los actores no tuvieron suficiente tiempo para ensayar.

En una nueva entrevista con Vanity Fair, Wilde se reafirmó en su versión del incidente y dijo:

LaBeouf fue reemplazado por Harry Styles y el estudio citó "conflictos de programación", pero en la versión de Wilde de Variety afirmaba:

SOMEONE HOLD ME BACK



(the video olivia sent shia where she basically begged him to stay on the movie after ADMITTING that she knows shia makes florence uncomfortable) pic.twitter.com/ihlHOQlF6B