"Todo lo que vi fue muerte": cuando William Shatner descubrió que el espacio no es como en 'Star Trek'

Si bien Picard (tengo pendiente hablar de su temporada final, lo sé) es el capitán por excelencia para toda una generación, podríamos considerar que la gran piedra angular de la franquicia es la labor de William Shatner como el capitán Kirk. Las aventuras de 'Star Trek' son uno de los pilares de la ciencia ficción televisiva navegando por "La última frontera".

Sin embargo, como el propio nombre indica, todo es ficción... y ya no hablamos de coloridas civilizaciones sino también de las licencias artísticas en torno a la pura exploración espacial que hacen que no tengamos una perspectiva real de las inmensas dimensiones que hay en el espacio. Algo que descubrió, para su decepción, William Shatner.

En 2021 el actor cumplió uno de los sueños de su vida. Tras tres décadas de su carrera comandando la ficticia Enterprise, Shatner podía viajar al espacio a través de Blue Origin el transbordador espacial de Jeff Bezos, y se convirtió en el hombre más viejo en viajar al espacio con sus 90 años.

Todo un acontecimiento que le entusiasmaba pero que, como relató en su libro de 2022 'Boldly Go. Reflections on Life Awe & Wonder', distó mucho de lo que esperaba. Un viaje que se pudo seguir en un especial de Prime Video.

Oscuridad y muerte

En las páginas del libro, Shatner se muestra como un hombre apasionado por el espacio y por los misterios del universo y cómo esa inquietud le ha movido a lo largo de los años. Pero a la hora de la verdad, se vio sobrecogido por lo que vio en órbita:

«Me encanta el misterio del universo. Me encantan todas las preguntas que han surgido durante miles de años de exploración e hipótesis. Las estrellas explotando años atrás, la luz viajando hacia nosotros años después; agujeros negros absorbiendo energía; satélites mostrándonos galaxias enteras en zonas creídas desprovistas de materia... todo eso me ha entusiasmado por años... pero cuando miré en la dirección opuesta, al espacio, no había misterio, no una maravilla majestuosa a la que mirar... todo lo que vi fue muerte.

Vi un vacío frío, oscuro, negro. No era como cualquier negrura que hayas visto o sentido en la Tierra. Era profunda, envolvente, abarca todo. Me volví hacia la luz de casa. Podía ver la curvatura de la Tierra, el beis del desierto, lo blanco de las nubes y el azul del cielo. Era vida. Vida criada, sostenida. Madre Tierra. Gaia. Y yo la estaba abandonando.

Todo lo que creía estaba mal. Todo lo que esperaba ver estaba mal.»

Shatner continúa el relato contando cómo fue uno de los sentimientos de aflicción más fuertes que ha vivido, descubriendo poco después que no estaba solo sino que había sufrido el llamado "efecto perspectiva", que también tuvieron los pioneros del espacio como Yuri Gagarin.

Y va en dos direcciones. Si bien la visión del espacio fue desoladora, la de la Tierra le llenó de esperanza:

«Puede cambiar el modo que miramos al planeta, pero también otras cosas como países, etnias, religiones; puede causar una reevaluación instantánea de nuestra harmonía compartida y un cambio de enfoque hacia todas las maravillas que tenemos en común en vez de lo que nos hace diferente. Reforzó por diez mi propia visión sobre poder de nuestro bello y misterioso enredo humano colectivo y, al final, devolvió a mi corazón un sentimiento de esperanza. En esta insignificancia compartimos, tenemos un don que otras especies quizás no tienen: somos conscientes, no solo de nuestra insignificancia sino de las grandezas alrededor que nos hacen insignificantes. Esto quizás nos da una oportunidad de dedicarnos de nuevo a este planeta, hacia el otro, hacia la vida y el amor que nos rodea. Si atrapamos esa posibilidad.»

Al fina, un poco como 'Star Trek' sí que podría ser la Tierra.