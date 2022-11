"Es un amargado que nunca ha dejado de ensuciar mi nombre". William Shatner estalla contra George Takei, su antiguo compañero de reparto en 'Star Trek'

El nombre de William Shatner y George Takei estará siempre asociado a 'Star Trek', una franquicia marcada por la cordialidad y las buenas intenciones del mensaje que intenta hacer llegar a los espectadores. Sin embargo, la relación entre ambos actores dista mucho de ser buena y ahora Shatner ha estallado contra Takei.

La rajada de Shatner

El actor está en plena campaña de promoción de sus memorias 'Boldly Go, Reflections on a Life of Awe and Wonder' y en una entrevista concedida a The Times ha criticado duramente a su antiguo compañero de reparto, señalando que cree que las quejas que Takei tiene hace él las está haciendo "para conseguir publicidad" y que seguir empecinado en un algo que sucedió hace 60 años "es como una enfermedad", añadiendo lo siguiente:

George nunca ha dejado de ensuciar mi nombre. Esta gente está amargada y resentida. Se me ha acabado la paciencia con ellos. ¿Por qué dar crédito a gente consumida por la envidia y el odio?

Para entender mejor sus declaraciones hay que remontarse a 2015, ya que fue entonces cuando Takei afirmó que "es difícil trabajar con alguien que no juega en equipo" y que a Shatner "le gusta tener la cámara encima todo el tiempo". Una polémica que se ha reavivado en varias ocasiones a lo largo de los años y ahora Shatner ha dicho basta. De hecho, ha sido aún más rotundo en un mensaje de Twitter:

Me parece triste que un puñado de actores diurnos que estaban en el plató quizá 20-30 días al año en total se hayan pasado más de 50 años creando fantasías para hacerse notar en la prensa. ¿Por qué los actores de otras series en las que participé no tuvieron los mismos problemas? Supongo que yo les permití estúpidamente hacerlo. Nunca más.

En Espinof: