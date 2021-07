Sin vacuna no se rueda: Sean Penn se niega a trabajar en 'Gaslit', su nueva serie, hasta que todo el equipo y reparto esté vacunado

Con el COVID-19 todavía sin domeñar con todo lo que ello implica en el día a día de las producciones de series y películas (rara es la semana en la que un rodaje no se paraliza por algún positivo), Sean Penn tiene las cosas claras: no pisará un solo plató hasta que todo el que trabaje en su nueva serie haya sido vacunado.

Así, el rodaje de 'Gaslit', ficción sobre el Watergate que produce Universal para la cadena estadounidense Starz, se ve en la cuerda floja ante el ultimátum de su protagonista. Según Deadline, ante el aumento de los casos en Los Angeles, con la variante Delta campando a sus anchas, la estrella ha insistido que no basta con que todo el mundo lleve mascarilla: la vacunación ha de ser obligatoria para todo el mundo.

Protagonizada por Sean Penn y Julia Roberts como el Fiscal General Mitchell y su mujer, 'Gaslit' es un drama basado en el podcast documental 'Slow Burn', que repasaba historias poco conocidas en torno al escándalo del Watergate.

No basta con inmunizar la "Zona A"

Desde que se reanudaron las producciones el verano pasado, los estudios han impuesto diferentes medidas higienico-sanitarias para prevenir brotes de coronavirus. Con la llegada de las vacunas, estas han sido implementadas en los distintos protocolos pero no con un carácter obligatorio sino más como una opción personal.

Sin embargo, Universal Studios, la responsable de 'Gaslit' impone desde esta semana que todo el personal que trabaje en la "Zona A" tiene que tener puesta la vacuna contra la COVID-19. La Zona A es, para entendernos, el plató de rodaje por lo que tanto los actores (que trabajan sin mascarillas) como directores y otros asistentes que tengan contacto con ellos deberían estar vacunados.

Para Sean Penn, esta medida no es suficiente ya que defiende que durante la producción de una serie (o película) hay todo tipo de interacciones de riesgo y cualquier persona no vacunada puede poner en peligro la salud de todo el mundo. Así que, mientras haya ese riesgo entre los trabajadores de su serie, él (que ya está vacunado) no pisará el estudio de Burbank donde se rueda.

Vacunas para todos o no hay serie

Imagen de Flag Day, la última película de Sean Penn

El actor, además, ha ofrecido gratuitamente los servicios de CORE para montar una campaña de vacunación en el estudio. Durante el último año, CORE, fundada en 2010 para enviar ayuda humanitaria a Haití tras el desolador terremoto que sufrió la isla, ha estado prestando asistencia relacionada con el COVID, ya sea realizando test de diagnóstico o montando puestos de vacunación.

Así, la pelota está en el tejado de Universal que deberá revisar si legalmente puede obligar a que todo el mundo esté vacunado. Cuestión con la que tendrá que negociar con los diferentes sindicatos y otros estudios.

La de Penn no es una petición única en el gremio. Mismamente en España voces como la de Paz Padilla y la de Carlos Bardem se han mostrado muy vehementes exigiendo que los actores, presentadores y demás personas del mundo del espectáculo y del entretenimiento deberían haber formado parte de uno de los grupos de vacunación debido precisamente a que se trabaja sin mascarilla.

Señor ministro de Cultura @jmrdezuribes y Señora Ministra de Sanidad @CarolinaDarias , recordarles que actrices y actores trabajamos, obviamente, sin mascarilla y sin poder guardar distancias de seguridad. ¿Contemplan estas circunstancias para la vacunación? Cc @uniondeactores — Carlos Bardem Oficial (@carlosbardem) April 5, 2021

La de Penn es, efectivamente, tajante y se da en un contexto en el que la campaña de vacunación en Estados Unidos —que ha seguido unas pautas bastante distintas de las de aquí— parece haberse estancado desde hace semanas.