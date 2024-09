Will Ferrell se planta ante la transfobia y no entiende dónde está la supuesta amenaza: "¿Qué más te da si alguien es feliz?"

Hay dos maneras de contar una noticia como esta. Una es tratando de ser objetivo con lo que ha dicho Will Ferrell, y dejando que los comentarios se conviertan en un nido de odio, de incultura y de gritos donde se pronuncien mucho las palabras "woke" y "agenda", despojadas de sentido a estas alturas. Otra es dejar la supuesta objetividad a un lado para subrayar una obviedad: que las mujeres trans son mujeres y los hombres trans son hombres. No hay diferencia a la hora de la verdad: ambas enfadarán al mismo grupúsculo de personas que solo quieren leer (y esparcir) odio.

Miedo a lo trans

Tristemente, para alguna gente, la transfobia está tan interiorizada que solo leer este párrafo ya ha hecho que se exalten, que se pongan nerviosos, que corran a insultar a los comentarios de esta misma noticia por debates importados de Estados Unidos que solo demuestran que tienen miedo de un presente que no terminan de entender. Por suerte, Will Ferrell lo ha explicado muy bien en The Independent.

Hay odio ahí fuera. Es muy real, y es muy arriesgado para las personas trans en ciertas situaciones... Pero no sé por qué se supone que la gente trans es una amenaza para mí como hombre cis. No sé por qué Harper es una amenaza para mí.

Se refiere, claro, a Harper Steele, la amiga transexual de Ferrell con la que co-protagoniza el documental 'Will y Harper', que se estrena hoy en Netflix. El actor añade "Es muy extraño para mí, porque Harper es finalmente... ella. Es quien siempre debió ser. Puedas o no entenderlo, ¿qué más te da si alguien es feliz? ¿Por qué lo sientes como una amenaza? Si la comunidad trans es una amenaza para ti, creo que viene de no tener confianza o seguridad en ti mismo". Nunca sabes a quién puedes hacer daño en Internet. Y de verdad, no cuesta nada callarse de vez en cuando.

En Espinof | Por qué es importante que haya representación LGTBI en el cine (y otras artes)

En Espinof | Las 27 mejores películas documentales de todos los tiempos