Will Smith confirma 'Soy Leyenda 2' y desvela el estado de la esperada película de ciencia ficción: "Estoy contando demasiado"

Will Smith ha despejado cualquier duda que pudiera haber alrededor de 'Soy Leyenda 2' al confirmar que la esperada película de ciencia ficción sigue en marcha. El actor ha actualizado el estado del proyecto en su visita al Red Sea International Film Festival que se celebra en Arabia Saudí, dejando además ya totalmente claro que se va a tomar el final alternativo como base para justificar su presencia.

"Nos quedamos con la mitología de la versión en DVD"

El oscarizado protagonista de 'El método Williams' desveló además que "tengo una llamada mañana con Michael B. Jordan. Estamos muy cerca, acabamos de recibir el guion. Probablemente estoy contando demasiado" a la duda del público sobre cuál era el estado actual de 'Soy Leyenda 2'. Además, comentó lo siguiente:

Hay que ser un verdadero dan de "Soy leyenda" para saber esto, pero en la versión para cine, mi personaje muere, pero en el DVD había una versión alternativa del final en la que mi personaje vivía. Nos quedamos con la mitología de la versión en DVD. No puedo decirte nada más, pero Michael B. Jordan está dentro.

El guionista Akiva Goldsman ya anunció hace unos meses que 'Soy Leyenda 2' iba a ser más cercana al libro original de Richard Matheson que la primera entrega, señalando además que 'The Last of Us' estaba siendo una de sus grandes influencias. Ahora habrá que ver si el guion es del gusto de ambos actores, un requisito fundamental antes de empezar a pensar en una fecha de rodaje.

En el caso de que solamente vieseis el montaje cinematográfico de 'Soy Leyenda', un poco más arriba de estas líneas encontraréis el vídeo con ese final alternativo que ha pasado a convertirse en el canon de la saga. Lo curioso es que Francis Lawrence, director de la película y que ahora centra sus esfuerzos en sacar adelante 'Constantine 2', comentó hace poco que se arrepentía de haber alterado el desenlace original, porque ni siquiera esa otra versión en la que el personaje de Smith salvaba la vida era de su gusto.

