Amazon seguirá apretando las tuercas con los anuncios de Prime Video. Afirman no haber visto "caídas bruscas" en las suscripciones

A pesar de que la noticia no sentase demasiado bien a los usuarios en su momento, los números han dicho a Amazon que la publicidad les está saliendo rentable. En recientes declaraciones al Finantial Times, Kelly Day, vice-presidente de Prime Video International, afirma que tras no haber visto "caídas bruscas" en las suscripciones, está en marcha subir las franjas publicitarias para el 2025.

Estas declaraciones se hacen con intención de seducir a los anunciantes. En relación a un evento de marcas estos días en Londres, Amazon es una entre tantas plataformas tratando de ganarse el favor de los publicistas de cara al próximo año. Dicen que su alcance (de unos 200 millones de usuarios al mes) es un espacio sin parangón para los anuncios, con más de la mitad de sus usuarios siendo de Estados Unidos, y llegando a unos 19 millones mensuales solo en el Reino Unido.

Sean de donde sean los usuarios, los cambios nos salpican a todos. Será a partir del año que viene cuando se empezarán a ampliar las franjas de anuncios. Recordemos que el modus operandi actual de la compañía son dos anuncios de entre dos y tres minutos al principio o al final del contenido, que solo podemos quitar pagando un suplemento mensual de 1,95 euros al mes.

Para Day se trata de una "carga de anuncios ligera", y considera que trataron concientemente de no recurrir a estrategias más molestas como anuncios a mitad del contenido (algo que no descarta verbalmente que ocurra en el futuro). Aunque no quiere dar detalles de cuantos usuarios se han movido de tarifa para perder los anuncios, afirma que es menos de sus estimaciones del 20%.

Este movimiento viene justificado por la subida de los costes de producción de la marca. Junto con series de alto presupuesto que la plataforma ha estrenado este año, como 'Mr. & Mrs. Smith', 'Fallout' o 'El señor de los anillos: Los anillos del poder', Day dice que entrarán con mayor fuerza en el mercado de los deportes en directo, así como en otros eventos como las elecciones de Estados Unidos.

Los detalles de cuánto se ampliarán estos espacios publicitarios aun se desconocen, al igual que cuándo se irán implementando en las distintas regiones, pero la compañía está tan segura de seguir con el plan que incluso ha empezado a experimentar con nuevos tipos de publicidad interactiva. Se habla de permitir a los usuarios acceder de forma rápida a los productos que se publicitan para comprarlos en la propia tienda de Amazon.

Con los años las plataformas de streaming se han convertido en servicios indispensables para el entretenimiento y como tal, son un importante reclamo para los anunciantes. De las cuatro plataformas principales en la actualidad (Netflix, Max, Disney+ y Prime), todas diferencian ya entre planes con o sin anuncios para sus suscripciones.

En Espinof | 'El señor de los anillos: Los anillos de poder' temporada 3 - fecha de estreno, quién vuelve y quién no, cambios y todo lo que sabemos de la serie de fantasía de Amazon Prime Video

En Espinof | Las 23 mejores series de Amazon Prime Video