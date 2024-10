Llegó por fin a Prime Video la ansiada adaptación de uno de los videojuegos japoneses más queridos. La historia de Kazuma Kiryu se reinterpreta en televisión

Llevamos un buen ritmo de adaptaciones de videojuegos. Personajes como Joel y Ellie, Super Mario o incluso los necrófagos de 'Fallout' han desfilado con confianza por la pequeña o la gran pantalla en los últimos años, rompiendo (mayormente) la maldición de las adaptaciones que ha afectado a este medio durante décadas.

No hay probablemente mejor momento entonces para atreverse con algo como 'Like a Dragon: Yakuza'. La serie, que acaba de llegar a Prime Video, es una reinterpretación de una de las sagas de videojuegos más estimulantes y marcianas del panorama actual, y una que es bastante indescriptible a no ser que se experimente de primera mano.

La historia sigue a Kazuma Kiryu, el "líder" de un grupo de huérfanos que tras un robo que sale mal se endeudan con la Yakuza, hecho que cambiará sus vidas para siempre. El drama criminal se cuenta en varias líneas temporales que narran la historia del grupo, haciendo especial énfasis en Kiryu, un impredecible antihéroe que se lo jugará todo por su nuevo estilo de vida.

Siguiendo de forma bastante libre los eventos del videojuego original de 2005, la particular premisa se ha ejecutado en un visionado bastante único que probablemente atraerá a los fans del cine japonés. Fuera del videojuego, las influencias están muy claras en unos episodios que se sienten como mezclar una historia de mafias con un anime en acción real.

¿Convencerá a los fans del videojuego? Eso parece más complicado. Juzgando solo por el piloto las distancias con el material original parecen grandes, y se echa de menos que apueste más por su estrafalario tono. Con tres episodios disponibles, queda la segunda mitad que llegará el 1 de noviembre.

En Espinof | La temporada 3 de 'Invencible' vendrá con un cambio muy solicitado por los fans. Ya tenemos fecha de estreno y un primer trailer de la excelente serie de superhéroes de Prime Video

En Espinof | Películas basadas en videojuegos, ¿de verdad son todas malas? Un recorrido por 19 adaptaciones, desastres y éxitos, errores catastróficos y revalorizado cine de culto para los fans