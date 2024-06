Triunfa en Amazon Prime Video México un trepidante western irlandés donde Liam Neeson busca la paz con arma en mano

Historias de redención en el cine habrá muchas, y en casi todas ellas el asesino a suelo, el sicario retirado o el narco arrepentido siempre tiene una razón para volver a tomar un arma entre sus manos. Así es como ocurre en 'En tierra de santos y pecadores' ('In the land of saints and sinners'), una cinta de Amazon Prime Video que se ha colocado como la más vista en México en los últimos días.

Este thriller de acción dirigido por Robert Lorenz nos presenta a Finbar Murphy (Liam Neeson), un asesino a sueldo retirado que vive en un tranquilo pueblo irlandés en el que lleva años intentando expiar sus pecados, pero su pasado lo alcanza cuando un grupo de terroristas llega al pueblo.

Después de años de practicar jardinería como una forma de dejar atrás los recuerdos en donde hacía a sus víctimas cavar su propia tumba (y darles un minuto para convencerlo del porqué no los debería matar), Finbar ve la paz de su entorno alterada cuando una pequeña célula delictiva, liderada por la temible Doireann McCann (Kerry Condon) se asienta en el lugar y ataca violentamente a una joven del pueblo, el detonante de una férrea batalla para la que éste vuelve a echar mano de su escopeta.

Aunque esta cinta está perfectamente preparada para explorar los problemas sociales a través de la lente de un thriller policial, es un poco descepcionante que el foco de la cinta se pierda de una línea dramática que pudo haber sido por demás llamativa como lo es el conflicto histórico de la Irlanda de los años setenta.

Sin embargo, 'En tierra de santos y pecadores' evoca la historia y la cultura irlandesas mejor que muchas otras películas alusivas a la república vecina de Inglaterra, como lo fue 'Almas en pena de Inisherin', que ignora la historia irlandesa en favor de un retrato suave y simplista de la cultura nacional, repleto de violines, pubs animados, ancianas sobrenaturales y acantilados.

Si bien la pélicula es algo que se esperaba debido a la mancuerna de Neeson con el socio productor de Clint Eastwood (que nos ofreció antes 'El Protector' en 2021), es gratificante ver a actores como Colm Meaney, Ciarán Hinds y Kerry Condon tomarse un tiempo libre de sus actuaciones habituales como personajes con acento estadounidense para regresar a su propio territori.

Incluso podemos decir que, por encima del mismo Liam, Jack Gleeson, actor del conocido Joffrey Baratheon de 'Juego de Tronos', da un giro deliciosamente radical como el gángster aprendiz de Finbar en una de las actuaciones más notables de la cinta.

En resumen, 'En tierra de santos y pecadores' puede parecer un western irlandés sólido y anticuado sobre lo que significa colgar el rifle, y aunque no es especialmente profunda, "es bueno ver a Liam Neeson todavía tan resistente y confiable como la roca", como escribe John Nugent para Empire.

'En tierra de santos y pecadores' está disponible en Amazon Prime Video para México.

