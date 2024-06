Los creadores de 'Shingeki no Kyojin' sabían que sería tan violento que encontraron una forma de bajarle el tono: haciendo referencias a memes

Dentro del mundo del anime, hay producciones que se han convertido en verdaderas series de culto entre los fanáticos del género: desde 'Evangelion' hasta 'One Piece' y otros clásicos como 'Death Note', sin embargo, uno que ha llamado la atención en los últimos años ha sido 'Shingeki no Kyojin' ('Attack on Titans'), una producción que llamó la atención con sus escenas gore repletas de violencia demasiado explícita que, de alguna forma, cautivaron a la audiencia.

Aunque el manga terminó en 2021, ha sido la adaptación animada la que se ha hecho cargo de popularizarla incluso más allá de las pantallas de los fans, y es que, bajo la dirección de Tetsuro Araki (en las primeras tres temporadas), el anime encontró la forma perfecta de contrarrestar el exagerado tono de violencia de sus capítulos: sumando referencias de memes.

En varios de los capítulos, tanto los personajes principales como algunos secundarios (e incluso de relleno), podemos ver que adoptan poses y gestos que ya habíamos visto antes rondando en comentarios de Facebook o de X, y es que, es imposible negar el parecido que estos cuadros de la animación tienen con memes nacidos y popularizados en internet.

De Calamardo guapo a Pepe the frog

Las referencias que podemos encontrar en el anime vienen de todos lados: desde los más emblemáticos capítulos de Bob Esponja en donde Calamardo luce por demás guapísimo, hasta imágenes de stock a la que internet se ha encargado de darles un contexto.

Pero las referencias no se detienen ahí, sino que también dentro del mismo manga encontramos a varios personajes de la cultura de internet y hasta de la televisión, como el del chico que se apresura a hacer su tarea en el último momento, y hasta un personaje de las mejores series de la historia que guarda un peculiar parecido con uno de los titanes que aparecen en la publicación.

Al parecer, los que adaptaron el anime del manga respetaron al máximo no sólo la historia en general, sino también las referencias que el autor original plasmó en sus páginas para hacer más amena una historia por demás cruda y violenta que se volvió en la favorita de muchos fans del género.

